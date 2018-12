PSOE-A advierte a Cs de que no debería permitir que la Junta quede en manos del partido "de la Gürtel"

Publicado 11/12/2018 14:03:29 CET

SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha advertido este martes a Ciudadanos (Cs) de que no debería facilitar ni permitir que el nuevo Gobierno andaluz quede en manos del "partido de la Gürtel", en referencia al PP, cuyo candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, incluso "aparece en los papeles" del extesorero 'popular' Luis Bárcenas.

En rueda de prensa, la secretaria de Políticas Migratorias y Andaluces en el Exterior del PSOE-A, Beatriz Rubiño, ha recalcado que el PSOE-A, como ganador de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, es el partido más legitimado para impulsar una ronda de negociaciones con el resto de formaciones constitucionalistas y, en este sentido, ha hecho un llamamiento a Ciudadanos para tratar de explorar posibles vías de acuerdo de cara a la investidura y formación del gobierno.

Ha manifestado que el bloque de la derecha que conforman PP-A y Ciudadanos sólo puede aspirar a formar gobierno en Andalucía y ser una alternativa al PSOE-A "sumando con un partido de ultraderecha como es Vox, que está fuera de los límites de la Constitución española".

Para Rubiño, está claro que el PP ya ha decidido "normalizar y blanquear" a Vox, que "no deja de ser una escisión del propio Partido Popular". En cambio, según ha planteado, sería interesante ver qué tiene que decir Ciudadanos sobre esta situación, puesto que la supuesta regeneración democrática que defiende en Andalucía será totalmente inexistente si suman sus votos a los de Vox o a los del PP, el único partido que ha sido condenado por corrupción en la historia de España.

Ha agregado que el PP es el partido "de la Gürtel" y el nombre Juanma Moreno "aparece en los papeles" del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Asimismo, Rubiño ha señalado que la propia portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha augurado al PP "meses muy duros" en relación con procesos judiciales por casos de corrupción.

En su opinión, Ciudadanos debería tener coherencia con su discurso y no apoyar que la Presidencia de la Junta quede en manos de un partido que ha sido "condenado por corrupción, que no va a regenerar nada y que no trae limpieza a las instituciones democráticas, como ha demostrado allí donde gobierna".

Ha indicado que el presidente de Cs, Albert Rivera, Juan Marín, el "delegado comercial" en Andalucía, no deberían ni permitir ni facilitar la Presidencia de la Junta "al partido de la Gürtel y de los papeles de Bárcenas".