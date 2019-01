PSOE-A advierte de que la entrada de Vox en el Parlamento supone "la agresión más grave a nuestra autonomía"

Publicado 27/12/2018 16:16:08 CET

SEVILLA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha advertido este jueves que con la entrada de Vox en el Parlamento andaluz, tras celebrarse la sesión constitutiva de la Cámara, se ha llevado a cabo "la agresión más grave a nuestra autonomía" y ha alertado de que se formará "un gobierno cautivo de las decisiones de la ultraderecha".

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas tras finalizarse la sesión constitutiva del Parlamento andaluz. "Hoy ustedes son notarios de la triste realidad que lleva a la entrega de las instituciones andaluzas a la ultraderecha", ha destacado Jiménez, para apuntar que se ha puesto "en evidencia" lo que "llevan negando mucho tiempo, especialmente Ciudadanos".

"Lamentablemente PP y, sobre todo, Cs, mintiendo, les ha abierto las puertas de las instituciones a la derecha más vieja y rancia, que ya pensábamos que no iba a tener capacidad de influencia", ha criticado.

Así, ha manifestado que el presidente de Cs, Albert Rivera, "se ha quitado la careta definitivamente" y, por tanto, "Cs no es un partido de centro, sino que convive sin ningún tipo de problema con los votos de la ultraderecha". "Ha hecho un proceso de radicalización, que le inhabilita para presentarse en la centralidad o en las posiciones moderadas que hasta ahora han querido defender", ha indicado.

El portavoz socialista también ha criticado que se haya "mentido" a los andaluces y "se han negociado de tapadillo" para entregar las instituciones andaluzas a "aquellos que no creen en el Estatuto de Autonomía ni en el 28 de febrero".

"Esta es la agresión mas grave a nuestra autonomía desde el veto que la UCD intentó poner, abrazado a la derecha heredera del franquismo en aquel momento, para impedir que Andalucía accediera a la autonomía en plena en equiparación a otros territorios de España", ha explicado.

"VA A SER LA TÓNICA"

Jiménez ha mostrado su preocupado por que, "a partir de este momento", la situación vivienda este jueves "va a ser la tónica". "Lo vimos ayer --ha alertado--, hasta que (el presidente de Vox, Santiago) Abascal no dio la fumata, no se cerró el pacto, demostrando, como les gusta, quien manda aquí y aquí manda la ultraderecha", ha reprochado.

Y, a su juicio, eso es lo que va a seguir ocurriendo. "Hasta que Abascal no dio el plácet, el acuerdo no se cerró", por lo que ha se trata de "un gobierno cautivo de las decisiones de la ultraderecha".

Por su parte, también ha criticado que el presidente de Cs, Albert Rivera, no haya acudido a la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía. "No viene porque intenta tapar lo que no se puede tapar, y es que Rivera ha pactado con aquellos que van a concurrir en las elecciones con Lepen y Salvini", ha advertido..

Por último, preguntado sobre si la presidenta de la Junta en funciones y candidata del PSOE-A, Susana Díaz, se presentará a la investidura, Jiménez ha apuntado que "la candidata del partido que ha ganado las elecciones está legitimada para presentarse a la investidura".

En este punto, ha aprovechado para insistir en que se convoque "hoy mismo" la Mesa de la Cámara para dar cumplimiento al artículo 36 del Reglamento del Parlamento, por el cual todos los grupos parlamentarios tienen derecho a un representante en la Mesa del Parlamento. "Esperemos que la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, se ponga a la tarea hoy mismo y hoy mismo convoque la Mesa de la Cámara para poner en marcha el procedimiento", ha señalado.