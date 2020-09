PSOE-A advierte de la "imposición de la extrema derecha" en los contenidos de la programación de otoño de Canal Sur

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A en la comisión parlamentaria de control de la RTVA, Francisco Conejo, ha denunciado este miércoles la "imposición de la extrema derecha en los contenidos" de la nueva programación de Canal Sur Televisión para el próximo otoño.

Según ha argumentado el portavoz socialista, prueba de ello es "la bajada de los contenidos informativos en un 5,3% desde 2018", así como que haya "un 6,3% menos" de programas culturales y divulgativos, mientras dedican el "doble de tiempo" a programas religiosos y "aumenta el tiempo de los programas taurinos".

Conejo, según informa el PSOE-A en una nota, ha criticado que la programación de Canal Sur Televisión para la nueva temporada es "más cara, ofrece menos información, menos producción propia, y no da respuesta ni a la caída de las audiencias, ni a la situación excepcional de pandemia".

"Una programación al servicio de la derecha y la extrema derecha", según ha resumido el portavoz socialista, quien en la citada comisión parlamentaria ha alertado también del "aumento del gasto en la externalización de la producción hasta un 30%".

Ha detallado además que el presupuesto de producción ajena "aumenta casi un millón de euros, un 60%", pasando "de 1,5 millones el año pasado a 2,4 millones", mientras que el presupuesto de externalización de la producción "aumenta en 2,6 millones de euros, más de un 30%, pasando de un gasto de 8,5 millones a 11,1 millones", según ha continuado.

Al hilo, Francisco Conejo ha reprochado al director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, que "está haciendo todo lo contrario que firmó con los sindicatos en febrero para desconvocar la huelga", cuando "se comprometió a impulsar la producción propia".

El diputado socialista ha alertado de este aumento del gasto, sobre todo teniendo en cuenta que la RTVA tiene un presupuesto más bajo con respecto a 2019, una "brutal caída" de ingresos publicitarios por la pandemia del coronavirus y "un déficit de casi tres millones de euros a mitad de año, tal y como informó el director de la cadena".

Conejo se ha preguntado si aumentarán las transferencias de financiación de la Junta para pagar ese déficit y asumir esos sobrecostes.

Además, el parlamentario socialista ha advertido de que, en lo que va de año, Canal Sur "no ha sido capaz de llegar ningún mes al 8% de audiencia", y ha concluido que "la nueva programación no da respuesta ni a las bajas audiencias ni a la situación excepcional de pandemia que vivimos". "No han sido capaces tampoco de diseñar una nueva programación que sea un revulsivo para Canal Sur, y siguen sin contar con los profesionales de la casa", según ha finalizado Francisco Conejo.