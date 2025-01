PSOE afea al PP que exija la A-81 cuando "no ha construido ni un kilómetro de autovía en la provincia de Jaén"

JAÉN 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén califica la reunión del PP en Alcalá la Real (Jaén) sobre la A-81 como "el cónclave de la hipocresía" y ha afeado al PP que "no hayan construido ni un solo kilómetro de autovía en la provincia de Jaén ni cuando estaba en el Gobierno de España ni ahora en la Junta de Andalucía".

"Hay que tener la cara como el cemento armado para exigir autovías a otras administraciones cuando la Junta de Andalucía lleva seis años con Moreno Bonilla sin haber iniciado ninguna obra de autovía", ha dicho en un comunicado el coordonador del Grupa Parlamentario Sociales, Jose Latorre.

Latorre ha afirmado que la A-81 "fue totalmente paralizada por el PP cuando llegó al Gobierno en 2012", ya que "dejó caducar el procedimiento ambiental en 2014 y no hizo nada más durante los cuatro años siguientes".

Ha añadido que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha reiniciado ese procedimiento y el que ha reactivado el proyecto de la autovía Granada-Badajoz. En concreto, según el dirigente socialista, hay tres tramos en fase de tramitación ambiental, otros en estudio informativo y otros en redacción de proyecto, como el Badajoz-Espiel.

"La A-81 estaba a cero con el PP en 2018 y hoy es un proyecto que está en marcha con el Gobierno de Pedro Sánchez. Así que aconsejamos a la derecha que se tranquilice, porque cuando hay gobiernos socialistas en España las autovías avanzan", ha manifestado el coordinador del grupo socialista.

Así las cosas, Latorre ha propuesto al PP que "impulse otra plataforma de reivindicación de autovías" para exigir al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "cumpla con las tres autovías que prometió a la provincia de Jaén y que a día de hoy mantiene totalmente incumplidas".

El senador ha reprochado al PP que se fije en la A-81, pero "no diga nada de la Autovía del Olivar, que Moreno Bonilla mantiene paralizada en Martos y no ha continuado hasta Alcaudete". A ello le ha sumado el "grave incumplimiento" en la Torredonjimeno-El Carpio, en la que Juanma Moreno ha dado "el cambiazo" ya que "decía que iba a construir una autovía y la ha sustituido por un parcheo que ha convertido la carretera en un scalextric en el que no se puede circular a más de 60 kilómetros de hora".

También se ha referido al "desastre" en la Jaén-Fuerte del Rey- Andújar, donde el Gobierno de Juanma Moreno "tampoco va a construir ni un solo kilómetro de autovía" y donde también ha puesto en marcha "otras controvertidas obras de parcheo que están generado protestas y malestar de los vecinos".