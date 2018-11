PSOE-A afirma, sobre lo acontecido en Alsasua, que lo lógico es valorar qué efectos pueden producir determinados actos

Publicado 05/11/2018 14:48:03 CET

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha considerado este lunes, en relación con el acto organizado ayer en Alsasua por la plataforma España Ciudadana, en el que intervino el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y que sirvió para expresar el apoyo a los guardias civiles agredidos hace dos años en ese municipio navarro, que lo lógico sería valorar qué efectos pueden producir determinados actos, si pueden "dividir o unir".

"Hay cosas que son innecesarias hacer y cuando se hacen provocan", según ha manifestado en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, quien ha querido dejar claro que cada uno es "libre de ir dónde quiera a hacer lo que quiera, pero en la situación en la que estamos, lo lógico sería valorar los efectos que pudieran producir determinados actos".

Ha indicado que si se hace para el diálogo, para tranquilizar a la gente, para que haya entendimiento y en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se puede hacer en cualquier sitio, y ha insistido en que hay que pensar en los efectos que ello puede tener en determinados lugares y si puede provocar levantamiento, crispación y división de la ciudadanía.

"Yo no voy a decirle a nadie dónde tiene que ir o no ir, pero alguno debería pensar qué efectos producen ese tipo de visitas y qué objetivo persiguen, si es dividir o es unir", ha indicado Juan Cornejo, quien ha recalcado que él prefiere hacer las cosas para "unir, no para dividir".