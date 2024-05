PSOE-A alerta de la “maniobra perfectamente orquestada” por la Junta para "destrozar" la sanidad pública

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha criticado este lunes la "maniobra perfectamente orquestada" del Gobierno de Juanma Moreno para "destrozar" la sanidad pública y "que la gente se vaya a la privada".

Según una nota del PSOE-A con sus declaraciones en Onda Local Andalucía este lunes, Férriz ha señalado que el Gobierno autonómico del PP-A tiene que dejar de "engañar y explicar si su modelo es que el que tiene dinero ha de pagar y el que no, esperar".

Asimismo, ha advertido sobre la situación que se atravesará de nuevo este verano en la sanidad pública tras el "infierno sanitario vivido porque no se planifica".

Para la portavoz del Grupo Socialista, el modelo de Juanma Moreno "se extiende" a todos los servicios públicos y consiste en hacer "negocio con todo lo que es la base de la igualdad" de Andalucía, como la salud, la educación y la dependencia.

"Lo que hacen en el PP es pitorrearse de todos los andaluces y andaluzas, engañando a la gente, que sufre las consecuencias de su política feroz y brutal, que acaba con la igualdad generando brechas muy graves", ha señalado.

Ha agregado que, además, en el PP "no tienen empacho en aprobar cuantas más universidades privadas, mejor": "Ya vamos por cuatro, algunas bananeras que no reúnen requisitos mínimos de calidad, mientras no se garantiza la financiación de las públicas". Ha apuntado que ello ocurre en toda la educación, ya que se "cierran clases" de Infantil y Primaria en la pública pero no en la concertada.