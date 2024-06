El PSOE-A asegura que "no vamos a aceptar" las "carencias de gestión" de Moreno que afectan a los "derechos"

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Mercedes Gámez, ha alertado este sábado de que el informe de 2023 del Defensor del Pueblo Andaluz ha puesto de manifiesto las "carencias" del gobierno de Moreno, así como la forma en la que "su gestión o la falta de ella, ataca los derechos de los andaluces". "Desde el PSOE, no nos vamos a conformar con esta situación. No vamos a aceptar lo inaceptable y vamos a continuar luchado desde la oposición para que todas estas situaciones no se produzcan", ha sentenciado.

En este sentido, Mercedes Gámez ha llamado la atención en una nota de prensa especialmente sobre la situación de los servicios públicos en Andalucía, en áreas como la sanidad o la dependencia, así como la gestión de ayudas como la del Bono de Alquiler Joven, financiada por el Gobierno de España pero cuya gestión corresponde a la Junta de Andalucía.

"El PSOE-A va a luchar contra estas situaciones", ha manifestado Para Gámez, el estado de la lista de espera sanitaria es "increíble", con dos millones de andaluces esperando una cita con su médico o una prueba sanitaria, una cifra récord en el país.

"Desde que llegó al Gobierno andaluz, Moreno se ha dedicado sólo a socavar la sanidad pública", ha criticado la socialista, que recuerda que "ha despedido hasta a 18.000 profesionales sanitarios mientras las listas de espera continúan en aumento". A la par, Gámez ha reprochado a la Junta "la deriva hacia la sanidad privada, traspasando pacientes e ingentes cantidades de dinero".

En cuanto a la situación de la valoración de la dependencia y de la discapacidad, la responsable de Igualdad ha alertado de los "más de dos años que llevan esperando muchos andaluces y sus familias" en ambos casos para poder entrar en el sistema. Igualmente, ha incidido en "el desastre de gestión" del Gobierno de Moreno con el Bono de Alquiler Joven, afectando a "miles de andaluces" que tenían derecho a él, donde "muchos siguen aún sin percibir las ayudas que le corresponden".