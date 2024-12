El PSOE-A asevera que los presupuestos en educación para 2025 "lejos de solucionar los problemas, los empeorarán"

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva y portavoz en la Comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la Cámara autonómica, Susana Rivas, ha aseverado en el Parlamento andaluz que los presupuestos en materia educativa para 2025, "lejos de solucionar los problemas en la educación pública, los empeorarán".

Durante su intervención en el debate de presupuestos sobre educación, Susana Rivas ha recriminado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "seguir de espaldas a los problemas reales de la ciudadanía rechazando las enmiendas de los socialistas", en la que pedían "un aumento de 451 millones de euros para contratar a más docentes; más profesionales y recursos para las necesidades educativas especiales; más calidad en los comedores escolares; mayor dotación en becas; o mejorar las infraestructuras educativas".

La parlamentaria onubense ha destacado, en esta línea, que "no hayan aceptado para Huelva enmiendas que incluían 14 millones de euros para la creación en la provincia de un centro de Formación Profesional relacionada con el hidrógeno verde", así como "otras relativas al Conservatorio de Danza, las mejoras en la Escuela de Arte León Ortega, así como todas las que venimos demandando en materia de infraestructuras educativas para la provincia".

"El no a estas propuestas dejan sobre la mesa unas cuentas autonómicas que lo único que van a conseguir es provocar más desigualdad en el sistema educativo, van a seguir precarizando al personal de atención a la diversidad, no van a permitir el incremento necesario de la plantilla de docentes y, por tanto, no bajaran las ratios", ha indicado Susana Rivas.

La socialista ha agregado que "estos presupuestos suponen un recorte de 93 millones de euros en el personal docente; no van a solucionar las demandas del sector, no van a garantizar la universalidad de 0-3 años, a pesar de que es un compromiso recogido en el pacto social y económico por el impulso de Andalucía; y los centros educativos públicos andaluces van a seguir experimentando un deterioro y abandono sin precedentes en nuestra comunidad".

La parlamentaria socialista ha enfatizado que "la realidad que tenemos con el PP en la Junta en materia educativa es que desde que llegó al Gobierno de la Junta, nuestra comunidad autónoma es la tercera por la cola en todos los indicadores educativos de nuestro país. Este Gobierno es el tercero que menos invierte por estudiante, un 10% menos que la media, solo por delante de Murcia y Madrid, siendo nuestra comunidad autónoma la tercera con las ratios más elevadas".

Susana Rivas ha lamentado que "Moreno en vez de aumentar los programas educativos con fondos propios, se dedique a recortar en la pública y apostar por la privada destinando más de 135 millones de euros para concertar la FP y el Bachillerato, en total, un incremento en los presupuestos del 3,5% para los conciertos de todos los niveles educativos".

"Una auténtica tomadura de pelo más a toda la comunidad educativa andaluza", ha señalado la parlamentaria socialista, quien ha reprochado a Juanma Moreno que pida "respeto y tolerancia" a los grupos de la oposición "mientras él falta a la verdad y oculta a todos los andaluces y andaluzas la deriva que está sufriendo la educación pública desde que gobierna", ha concluido.