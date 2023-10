Salud, ante las protestas el sábado de Marea Blanca: "Más profesionales que nunca, con mejores condiciones laborales"

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha mostrado este miércoles su respeto a "todas las convocatorias" de manifestaciones, incluida la del 28 de octubre de Marea Blanca en defensa de la sanidad pública, pero apunta que "la realidad y los números son tozudos" con un gobierno que está invirtiendo "más que nunca, casi 14.000 millones de euros".

En declaraciones a los periodistas, la consejera ha detallado que la inversión en este campo partía del 6,1% del PIB y "estamos en el 7,4%". "Más profesionales que nunca, con mejores condiciones laborales que nunca, con 1.800 millones de euros de inversión en 1.500 infraestructuras y con 330 millones de euros de mejoras laborales por tres acuerdos de mesa sectorial", ha detallado.

No obstante, ha reconocido que "falta mucho por hacer", aunque ha señalado que "con las matemáticas encima de la mesa, nadie puede decir que este Gobierno no defiende, apoyo y no quiere a nuestro sistema sanitario público en Andalucía".

Cabe recordar que la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas ha convocado manifestaciones en defensa de la sanidad pública en todas las provincias andaluzas el próximo 28 de octubre bajo el lema 'Nos roban la sanidad, nos quitan la vida'.

Así, las marchas, que tendrán lugar a las 12,00 horas, se desarrollarán en Almería desde Puerta Purchena hasta Plaza de las Velas; en Cádiz, desde la Delegación de Salud y Consumo hasta Parque Celestino Mutis; en Granada, desde el Triunfo a Fuente de las Batallas; y en Jaén, desde la Subdelegación del Gobierno --Paseo de la Estación-- hasta Plaza de Santa María.

En Málaga, la manifestación será desde esquina Alameda de Colón con Muelle Heredia, hasta Plaza de la Constitución; en Sevilla, desde CEEM --esquina de José Laguillo con María Auxiliadora-- hasta Las Setas; y en Córdoba, desde Plaza de las Tres Culturas --Estación de Renfe-- a Plaza de Colón. Por su parte, en Huelva se celebrará una concentración frente a la Delegación de Salud.