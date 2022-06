El PSOE de Córdoba afirma que Moreno (PP) no valora a los bomberos del Infoca, que Vox quiere "eliminar"

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha negado este viernes que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP, Juanma Moreno, valore a los agentes forestales, "como ha dicho, en declaraciones al hilo del nuevo incendio en Sierra Bermeja, porque no se valora a quienes les quita recursos para hacer su trabajo, quizá por atender así la petición de la ultraderecha de Vox de eliminar los entes públicos en la Administración andaluza, entre ellos el Infoca".

En este sentido y en una atención a medios con motivo de un reparto electoral en Aguilar de la Frontera (Córdoba), Crespín ha lanzado a Moreno la pregunta de "si cree que el Infoca es prescindible, dentro de los entes públicos que quiere eliminar su socio preferente de gobierno, la ultraderecha de Vox", al tiempo que le ha censurado por hacer "oídos sordos a las demandas del PSOE de Andalucía, que le reclama estabilización y mejores condiciones laborales para la plantilla del Infoca".

Además, la dirigente socialista ha señalado que el Gobierno de Moreno "solo ejecutó el 34 por ciento del presupuesto de la Consejería de Agricultura para la lucha contra el fuego y restauración ambiental en 2021, y que más de 173 millones de euros se dejaron sin invertir en un año".

Tras mostrar su respaldo total al dispositivo del Infoca que combate este nuevo incendio, junto con el resto del personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están trabajando con la población afectada en la zona, Rafi Crespín ha recordado que Moreno "fue el presidente de todos los andaluces porque Vox le dio su apoyo", y él, "que va de moderado, lo permitió aunque fuera entregando a la ideología de la ultraderecha la llave de muchas de nuestras políticas públicas, como ocurre ahora con el Infoca".

"Hoy le tenemos que recriminar a la Junta de Andalucía que no esté haciendo una apuesta importante por el Infoca; Moreno dice que valora a los agentes forestales, pero es falso, no lo hace porque no le da los recursos necesarios para poder trabajar y, además, está atendiendo la demanda de la ultraderecha, que persigue eliminar en Andalucía todos los entes públicos", según ha reiterado la dirigente socialista, añadiendo que, "como no creen en lo público, les sobra todos los entes públicos, entre ellos el Infoca".

Crespín ha aludido a como "en el anterior incendio en la zona le recriminamos que no hubiesen solicitado el apoyo de la UME. Ahora sí lo han hecho, y han sido más rápidos. ¿Sabéis por qué? Porque estamos en campaña electoral".

Por todo ello, Crespín ha animado a "una gran movilización ante las urnas el próximo 19 de junio" y ha urgido a pensar "en lo que ha sido Andalucía en las últimas décadas y en lo que se ha convertido en los últimos tres años y medio", y por eso los socialistas no van "a desaprovechar ni un solo minuto, de aquí al viernes 17 de junio, en el que cerramos la campaña electoral, para llevar el mensaje del PSOE a todos los andaluces y andaluzas".

La secretaria general de los socialistas cordobeses ha explicado que "estamos denunciando que Juan Manuel Moreno Bonilla, que va de Juanma y de moderado, si algo no es, es moderado, porque sabemos que ha quitado las siglas de su partido de sus carteles y actos, pero él es el candidato del PP, el partido de derechas que le ha abierto la puerta de las instituciones a la ultraderecha".

"Queremos una Andalucía diversa y solidaria, y nos estamos encontrando con que Moreno ha puesto a la sanidad andaluza como la segunda de España más privatizada después de Madrid", y le ha afeado que "siga el modelo de Ayuso en Madrid, el más derechizado del panorama nacional, enfocado en deteriorar los servicios públicos para que la gente tenga que tener pólizas y seguros privados, pese a los 4.500 millones de euros que transfirió el Gobierno de Pedro Sánchez en los años más duros de la pandemia".

En consecuencia, Crespín ha llamado a que el 19 de junio "le demostremos al resto de España, con una gran movilización en las urnas, que Andalucía es un pueblo diverso y de libertades, que apuesta más por los derechos que por las derechas".