El PSOE de Córdoba critica que las ordenanzas fiscales "no contemplan una bajada real de impuestos para la mayoría"

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, José Antonio Romero. - PSOE

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba y concejal del Ayuntamiento, José Antonio Romero, ha criticado este miércoles que las ordenanzas fiscales para 2027 que plantea el gobierno municipal del PP "no contemplan una bajada real de impuestos para la mayoría de los cordobeses, sino que mantienen congelados el IBI y el IAE mientras aplican algunas bonificaciones que, según ha señalado, benefician fundamentalmente a determinados colectivos y propietarios".

En una rueda de prensa, Romero ha reprochado que el alcalde, José María Bellido, "vuelva a vender una bajada de impuestos que no se corresponde con la realidad", dado que "la reducción de ingresos prevista por el Consistorio asciende a unos 245.000 euros, apenas un 0,12%, mientras las familias cordobesas continúan afrontando el encarecimiento de los servicios básicos".

"¿Qué hace Bellido para ayudar a los vecinos a llegar a final de mes?", ha preguntado el edil, manifestando que "la realidad es que no les baja los impuestos y, sin embargo, les sube las tasas del agua y de la basura", al tiempo que ha advertido de que "estas decisiones incrementan la presión económica sobre los hogares cordobeses".

En este sentido, Romero ha recordado que, "desde el inicio del actual mandato municipal en 2023, la tasa de basura ha aumentado cerca de un 55% y la del agua más de un 20%, según los datos expuestos por el Grupo Socialista". Además, ha señalado que "se contemplan nuevos incrementos del 2,2% en la tasa de basura y del 2,1% en la del agua".

"Mientras el alcalde presume de bajar impuestos, los recibos que llegan a las casas de los cordobeses siguen subiendo", ha lamentado, para apuntar que "eso significa que las familias tienen que destinar una mayor parte de sus ingresos a pagar servicios esenciales y disponen de menos dinero para el resto de sus necesidades".

UNA VEINTENA DE ENMIENDAS

Frente a esta política, el Grupo Socialista ha presentado 21 enmiendas a las ordenanzas fiscales de 2027 con el objetivo de "introducir cambios que permitan repartir de forma más equilibrada el esfuerzo fiscal, apoyar a las familias y favorecer un modelo de ciudad que priorice el acceso a la vivienda y los servicios públicos".

Entre las propuestas, Romero ha destacado "la recuperación del IBI de naturaleza rústica", al considerar que "el gobierno municipal ha reducido la carga fiscal a determinados propietarios mientras mantiene el incremento de las tasas que pagan todos los ciudadanos".

Asimismo, el PSOE plantea "establecer una tasa por la prestación de servicios municipales extraordinarios y aprobar medidas fiscales y bonificaciones en el IBI para inmuebles urbanos destinados a vivienda residencial que anteriormente estuvieran registrados como viviendas de uso turístico".

En relación con este último ámbito, los socialistas proponen también "incrementar la fiscalidad de los apartamentos y viviendas turísticas a través del IBI, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), con el propósito de favorecer que parte de esos inmuebles puedan destinarse al uso residencial".

Otra de las medidas incluidas en las enmiendas es "la gratuidad del acceso al Zoológico y a la Ciudad de los Niños, una iniciativa con la que el Grupo Socialista pretende facilitar el acceso de las familias cordobesas a estos espacios municipales".

Romero ha defendido que "las ordenanzas fiscales deben servir para mejorar la vida de la ciudadanía y no limitarse a anunciar reducciones tributarias que tienen un alcance muy reducido". "Necesitamos una política fiscal que tenga en cuenta la situación de las familias, que ayude a quienes más dificultades tienen para llegar a final de mes y que distribuya de manera más justa las cargas económicas", ha indicado.

Así, el candidato socialista ha reclamado al gobierno municipal que "tenga en cuenta las 21 propuestas presentadas por el PSOE y abandone una política que combina una reducción limitada de determinados ingresos municipales con incrementos en las facturas de servicios básicos", de modo que "Córdoba necesita medidas que se noten de verdad en el bolsillo de sus vecinos y no basta con anunciar que se bajan los impuestos, sino que hay que mirar lo que pagan las familias cada mes y actuar para que el coste de la vida no siga aumentando", ha defendido.