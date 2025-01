El PSOE de Córdoba destaca la "recuperación del escudo social" por el Gobierno de Pedro Sánchez

MONTILLA (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha valorado este miércoles en Montilla (Córdoba) junto a su alcalde, el socialista Rafa Llamas, la "recuperación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del escudo social, tras la aprobación de un nuevo real decreto que actualizará las pensiones y devolverá gratuidad y bonificaciones en el transporte a jóvenes y trabajadores".

En cualquier caso y según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha seguido reclamando "explicaciones al PP por su voto en contra del decreto ómnibus" y le ha preguntado "por qué secunda a la ultraderecha cuando es perjudicial para los intereses de la mayoría social y por qué actúa con negligencia política".

Rafi Crespín se ha alegrado del "cambio de situación tras la aprobación ayer por parte del Gobierno de España de un decreto que recupera el escudo social que tumbó el PP", pero, "aún así, nada ha cambiado en lo que el PP quiere hacer, que es ser perjudicial para la gente, por su actitud, por su falta de proyecto y usar la política para dañar a los ciudadanos".

En este punto, ha sostenido que "todos los argumentos esgrimidos por el PP para tumbar el decreto eran falsos", pues "hablaban que subía la luz, y era mentira, y lo mismo de la subida del IVA de los alimentos, que también era falso, e incluso que habíamos regalado un palacete, cuando lo que el Gobierno ha aplicado es la Ley de Memoria Histórica".

La dirigente socialista ha recordado que el decreto ómnibus "tenía dos grandes bloques de medidas: uno de escudo social, que defiende a la gente que tiene mayores dificultades para llegar a fin de mes, pero también otro bloque de progreso y desarrollo economico, con muchas medidas dirigidas a la empresas que apuestan por la sostenibilidad y el ahorro energético".

"En ese afán y compromiso con la mayoria social, el Gobierno de Pedro Sánchez ha rescatado las medidas del escudo social, pero al PP hay que seguir pidiéndole explicaciones, porque no se entiende su tarea de oposición destructiva cuando los datos de la EPA de ayer mismo demuestran el desarrollo económico del país. Por tanto, algo estará haciendo bien el Gobierno de España, ¿no?", según ha resaltado.

Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha apelado a analizar la actualidad política "fuera del fango y del disparate que nos trae el PP", y ver las propuestas que afectan a la ciudadanía, "sobre todo a los más de 5.000 pensionistas que tenemos en Montilla y que verán actualizados sus ingresos".

Además, Llamas ha reivindicado "un proyecto de ciudad con servicios públicos esenciales en educación, sanidad y dependencia", y ha criticado los "ataques directos que se materializan en nuestra ciudad, en nuestro hospital, con una inversión millonaria que no conlleva aumento de servicios asistenciales, no se amplía el número de camas, no se actúa sobre la UCI, ni se ofrecen nuevos recursos", lo que a su juicio terminará con que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), "devaluará nuestro hospital y lo convertirá en un ambulatorio grande".