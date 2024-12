El PSOE de Córdoba insta a Bellido a "equiparar" los derechos en Aucorsa "con el resto de empresas municipales"

CÓRDOBA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado al Gobierno local, que preside José Antonio Bellido, a que "equipare" los derechos laborales de la plantilla de los Autobuses Urbanos de Córdoba (Aucorsa) a los del resto de las empresas municipales en un nuevo convenio colectivo que ha llevado a su personal a manifestarse en el último pleno local "ante la negativa del Consistorio de negociar los nuevos acuerdos".

En una nota de prensa, Bernal ha detallado que se tratan de "justas peticiones" de los trabajadores "que no repercuten en cuestiones económicas, sino en mejoras de sus condiciones laborales, y entre ellas ha destacado que se fije por convenio un máximo de ocho horas de trabajo diario para los conductores; al menos 15 días de vacaciones al año dentro de los meses de julio y agosto, a los que no tienen derecho hasta ahora; los mismos días de asuntos propios que el resto de empresas municipales, y los mismos días del cómputo anual que el resto de las empresas municipales".

La edil ha recordado que el PSOE ha planteado un ruego al Gobierno de Bellido en el último Pleno con las reivindicaciones de los trabajadores de Aucorsa "dado que en los cinco años de gobierno del PP no se ha llegado a ningún acuerdo para mejorar el convenio colectivo de este colectivo".

Así, la primera medida que "aducen" es el desbloqueo de la negociación después de un año sin avances, al tiempo que "argumentan sus peticiones en base a sus condiciones actuales". Bernal ha informado de que el personal de Aucorsa trabaja como media 80 horas más al año que el resto de empresas municipales, que tienen acordadas jornadas de hasta 8:20 horas diarias, y que incluso les habían propuesto poder llegar a tener diariamente 8:30h horas por necesidades del servicio.

Además, sólo tienen dos días de asuntos propios y sujetos a muchas condiciones, al tiempo que piden disfrutar el derecho a tener vacaciones en verano, al menos 15 días en julio y agosto, ya que con el sistema actual sólo pueden disfrutarlas en esas fechas cada 3 años, ha detallado la concejal socialista.

Bernal ha incidido en que "no sólo están puestas encima de la mesa las condiciones de horarios, jornadas y vacaciones, sino que también se constatan la situación actual de estrés y presión en sus funciones". En este sentido, apunta que "algunos de los conductores dicen que en determinados días y situaciones no beben demasiado para no tener que pararse al baño porque es imposible cumplir con los horarios", sobre todo en líneas cómo la 2, 6 y 3.

"Desde la pandemia, el incremento de usuarios del autobús ha sido notable, hay barriadas que han crecido y eso sobrecarga algunas líneas de la red municipal", ha concluido Bernal.