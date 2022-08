El PSOE de Córdoba pide al gobierno local una auditoría sobre la ejecución de obras de climatización en los 19 colegios

CÓRDOBA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya solicita al gobierno local que realice una auditoría sobre la ejecución de las obras de climatización en los 19 colegios, después de que el 26 de julio se produjo un incendio en la cubierta del Colegio Público Concepción Arenal, que se originó en la fibra de vidrio aislante de las maquinas de climatización instaladas en 2020.

En una nota, la edil ha apuntado que "después de décadas del olvido, sin hacer ninguna actuación para mejorar el confort y la climatización en los colegios, el PSOE dejó un proyecto de envergadura que afrontaba la climatización de 19 colegios y que tan sólo quedaba pendiente de ejecutar".

"No solo han necesitado más de tres años para poner en marcha la climatización en los colegios, aunque siete de ellos estén todavía esperando su puesta en marcha; sino que la ejecución de la obras ha sido muy deficiente, llegando incluso a no ser comprobado su funcionamiento antes de la certificación de las obras", ha advertido.

Según ha indicado, "a la queja de muchos centros donde no se cambiaron todas las ventanas del edificio proyectadas o en otros casos las ventanas instaladas no encajaban bien, hay que sumarle que no se aislaran las cubiertas de los centros Juan de Mena y Santuario cuando estaban incluidas en las memorias para la licitación".

"Este último caso adquiere más gravedad cuando con posterioridad se adjudican dos contratos menores para la realización de estos trabajos, situación que está siendo investigada en el Juzgado, en el marco del 'Caso Infraestructuras'", ha aseverado la concejal, quien ha agregado que "todas estas deficiencias se saldaron además con un aumento del presupuesto de casi el 10% de lo inicialmente adjudicado".

En este sentido, ha remarcado que "dos años después, cuando se intentan poner las máquinas en funcionamiento están saliendo los problemas, como el incendio en la cubierta del Concepción Arenal o una pieza estropeada en la máquina instalada en el Mediterráneo".

En su opinión, "la ejecución de este proyecto, cuya inversión ha sido histórica en el Consistorio, está siendo de una torpeza desproporcionada", a lo que ha añadido que "nueve millones de euros presupuestados en el año 2018 no pueden estar pendientes cuatro años después de conseguir su propósito y hacerlo de una manera tan deficiente".