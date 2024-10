PSOE-A: La "corrupción" en la Consejería de Salud es "la punta del iceberg" y "se va a llevar por delante" a Moreno

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE-A, María Márquez, ha incidido este miércoles en aseverar que la "corrupción" que los socialistas creen que se ha producido en la gestión de la Consejería de Salud de la Junta es "la punta del iceberg" de otros casos que se estarían produciendo en otros departamentos del Gobierno andaluz, y "se va a llevar por delante" al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A).

Así lo ha sentenciado María Márquez en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha insistido en criticar la "nefasta gestión en materia sanitaria" del Gobierno de Moreno, al hilo de las concentraciones convocadas este miércoles por los sindicatos CSIF, Satse, CCOO y UGT en las ocho provincias andaluzas por cuestiones relativas a la Bolsa del Servicio Andaluz de Salud (SAS), los eventuales y la carrera profesional, entre otras cuestiones.

La representante del PSOE-A ha sostenido que "claramente hay un problema en el modelo del PP en cuanto a la gestión de la sanidad pública en Andalucía", y "poco ha durado el borrón y cuenta nueva que quiso hacer" el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "en el mes de julio", cuando acordó el cambio de consejera de Salud con el nombramiento de Rocío Hernández en sustitución de Catalina García.

María Márquez ha advertido de que, en el año 2018, "los andaluces podíamos ver a nuestro médico de cabecera en la atención primaria entre las 24 y 48 horas en el 52% de los casos", mientras que en el pasado año 2023, ese porcentaje se había reducido al "13%".

Son cifras que reflejan "claramente el deterioro que ha sufrido la atención primaria en nuestra comunidad autónoma y en los derechos que antes teníamos los andaluces", ha aseverado la portavoz del PSOE-A, que ha agregado que los socialistas "tenemos el teléfono ardiendo todos los días de casos concretos de familias llamándonos de manera desesperada ante una situación de vulnerabilidad y de indefensión, porque no tienen una respuesta en el sistema sanitario público".

"Todo el mundo sabe que cuando entra un problema de salud en una casa se para el mundo, que no hay nada más importante que ese problema de salud, y todos los días vemos noticias de pacientes y de profesionales cuestionando y reivindicando la nefasta gestión" de Juanma Moreno "en materia sanitaria", ha abundado María Márquez.

La portavoz del PSOE-A ha subrayado que "en los últimos días" se ha conocido "la dimisión en bloque del servicio de Enfermería del Hospital Juan Ramón Jiménez" de Huelva, así como se ha visto a "comarcas enteras de la provincia de Córdoba en la calle protestando", y "cada día hay casos nuevos" del Virus del Nilo, enfermedad ante la que la Junta no cuenta con "un plan" para su contención, según ha criticado.

"TODOS LOS DÍAS UN INCENDIO SANITARIO"

María Márquez ha agregado que "lo más doloroso es que, mientras que esto ocurre, mientras que todos los días tenemos un incendio sanitario en todos los rincones de Andalucía", el PP y Juanma Moreno "utilizan la sanidad para hacer negocio y para avergonzarnos a todos los andaluces ante la trama de corrupción sanitaria más vergonzosa e indecente de la historia de Andalucía".

En esa línea, ha enfatizado que "hay corrupción sanitaria en el Gobierno de Andalucía por tierra, mar y aire", en tanto que desde la Junta "trocearon, dividieron contratos para no sacar concursos públicos y darle el dinero a quienes ellos querían", además de que "hubo contratos a dedo", e "hicieron contratos de emergencia cuando ya no había emergencia sanitaria, y cuando la propia Consejería de Hacienda advirtió de que no se podían hacer esos contratos".

"Y lo último que hemos sabido es que esos contratos se han mantenido con prórroga ilegal", ha advertido María Márquez, que ha subrayado que en el PSOE-A están "convencidos" de que ese "modus operandi" de la Consejería de Salud "se produce en más consejerías y en más ámbitos del Gobierno de la Junta", de forma que lo conocido hasta ahora es "únicamente la punta del iceberg".

Desde el PSOE se muestran así "convencidos de que estamos ante el principio del fin" de Juanma Moreno, y de que "la corrupción se va a llevar por delante" al ahora presidente de la Junta, según ha augurado la portavoz de los socialistas andaluces, que ha remarcado que su partido se basa en "los informes que hacen los empleados públicos, los interventores de la Junta, que son los que garantizan a los andaluces que el dinero se tiene que gastar bien".

MOCIÓN PARA QUE "SE CUMPLA LA LEY"

Finalmente, la también portavoz adjunta del Grupo Socialista ha recordado que su formación defenderá este miércoles en el Pleno del Parlamento una moción con la que quieren pedir a la Junta "que se cumpla la ley, que haya transparencia y controles que nos aseguren a los andaluces que no se está jugando con nuestra salud y con nuestra vida para que otros hagan negocio de manera indecente".

María Márquez ha concluido señalando que espera que el PP-A "vote a favor" de esta moción, "única y exclusivamente de que se cumpla la ley", que es lo que pide el Grupo Socialista con esta iniciativa, según ha sentenciado para finalizar.