PSOE-A cree que Moreno no es creíble con su "Revolución Verde" y pregunta "quién ha ido" con él a la COP29 en Bakú

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha venido a sostener este miércoles que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), no tiene "credibilidad" al anunciar iniciativas como la plantación de árboles dentro de su estrategia de "Revolución Verde", porque "de lo único que ha repoblado Andalucía es de hospitales y clínicas privadas", y ha anunciado que el PSOE-A preguntará formalmente "quién ha ido" con el presidente andaluz al viaje que esta semana ha desarrollado a la Cumbre del Clima (COP29) que se celebra en Bakú, la capital de Azerbaiyán.

En rueda de prensa en el Parlamento, la portavoz socialista se ha pronunciado sobre esta cuestión después de que el presidente de la Junta anunciara este pasado martes desde dicha cumbre que Andalucía liderará en España la compensación de emisiones reforestando 2.500 hectáreas con un millón y medio de árboles que absorberán 300.000 toneladas de CO2 en las próximas tres décadas.

Férriz ha comentado que "en Azerbaiyán", donde "no conocen" a Moreno, "se habrán creído" ese anuncio, pero ha sostenido que en Andalucía no es creíble, porque el propio presidente de la Junta anunció en "junio de 2022" que repoblaría "Andalucía con tres millones de árboles", y desde entonces "ni un matojo ha sembrado" el jefe del Ejecutivo andaluz, según ha denunciado la portavoz socialista antes de apostillar que "de lo único que ha repoblado Andalucía el señor Moreno Bonilla es de hospitales y clínicas privadas", que sí que "han crecido como setas por todos los rincones de Andalucía".

La parlamentaria ha confirmado que desde el Grupo Socialista van a "preguntar por el viaje a Azerbaiyán" del presidente de la Junta, como también hizo acerca del viaje que Moreno realizó a China y del que todavía están "esperando" en el PSOE-A que desde la Junta "nos cuenten quién fue" a dicho país asiático con el presidente andaluz, ha advertido.

Ángeles Férriz ha llamado así la atención acerca de que haya "tanto misterio" respecto a "la comitiva que fue a China" con Moreno y por qué desde el Gobierno andaluz "no pueden contar a qué fue". "Preguntamos a través del Portal de Transparencia y no hay manera, no nos cuentan quién fue a China", ha incidido antes de avanzar que los socialistas van a "preguntar también quién ha ido a Azerbaiyán" con el presidente.

Ha apostillado que en el PSOE-A "entendemos y respetamos los viajes institucionales del presidente, pero también respetamos a los andaluces que están en las calles manifestándose todos los días" por cuestiones como la situación de la sanidad pública, y Juanma Moreno "está en Azerbaiyán diciendo que va a plantar árboles cuando lo único que ha plantado es millones de mentiras", ha aseverado Ángeles Férriz para concluir.