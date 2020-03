El PSOE cree que no pasará desapercibido para el Defensor el "fraude de ley" del cambio de nombre de vías en Córdoba

CÓRDOBA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba y exalcaldesa, Isabel Ambrosio, ha apuntado este lunes que "buscar una triquiñuela y un fraude de ley, como se está buscando, para la nueva nomenclatura" de la calle Foro Romano por Cruz Conde y avenida del Flamenco por Vallellano "no va a pasar desapercibido, ni tanto por la Oficina del Defensor del Pueblo, ni por otras instancias".

En una rueda de prensa, la concejal ha dicho que confía en "la vía política", tras solicitar el amparo al Defensor del Pueblo, que ha admitido ya la queja y ha pedido al Consistorio información para "evitar esto que se considera un fraude de ley", a la vez que espera la opinión de la Vicepresidencia Primera del Gobierno, que tiene las competencias en materia de memoria democrática, y la Consejería de Cultura de la Junta, a las que se han dirigido desde el PSOE.

Al respecto, ha mostrado su "sorpresa", después de que "se ha escuchado durante muchos años a quien hoy es alcalde y en su día fue portavoz del PP que éste no era un asunto importante", pero "para no ser un asunto importante ha sido de los temas de los que más velocidad han pasado por la Gerencia Municipal de Urbanismo y a los que se les ha acortado, de una manera excepcional, el recorrido y los trámites administrativos", según ha enfatizado.

Según ha defendido, "lo que hizo el gobierno municipal durante el periodo 2015-2019 fue responder al cumplimiento de una ley, y no de cualquier forma, no por una decisión de la Junta de Gobierno Local, ni apoyándonos en una mayoría del Pleno", sino que "se hizo con un trabajo previo muy consensuado, en el que participaron todos los grupos municipales, todo el movimiento memorialista y una intervención inestimable por parte de la Universidad de Córdoba".

Así, ha resaltado que "ese trabajo se hizo con mucho esmero para que todo el mundo se pudiera sentir partícipe y se adoptaron unas conclusiones, que son las que se llevaron a Pleno y que este lunes se revierten".

Ante ello, ha aclarado que "se revierten los nombre de dos calles en las que el Grupo Socialista cuando este asunto se llevó a la Gerencia Municipal de Urbanismo ya mostró su posición en contra y lo va a volver a hacer de la misma manera en todas y cada una de las oportunidades que se presenten por delante".

En este caso, ha subrayado que "esto no era una cuestión de capricho, sino que era una cuestión de cumplir con la ley y además no se hizo de cualquier manera, sino con un proceso de participación muy amplio".

En su opinión, "utilizar el mismo nombre que se aprobó que no podía estar, en cumplimiento y en vigencia de la Ley de Memoria Democrática, no puede ser una fórmula, ni una solución".

Asimismo, ha indicado que "usar que ésta era la opción que planteaba el edil Emilio Aumente (PSOE) es querer darle una vuelta", de modo que ha dicho que respeta, pero no comparte la propuesta del delegado de Presidencia en el anterior mandato. "No es esa la línea de trabajo que se ha hecho como gobierno municipal socialista y no es ése el planteamiento que se hace en este momento como grupo de la oposición", ha zanjado.