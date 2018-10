PSOE-A critica el "cinismo y la hipocresía" del PP-A con su iniciativa sobre financiación autonómica en el Parlamento

Publicado 04/07/2018 14:09:33 CET

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha criticado este miércoles el "cinismo, la hipocresía y la falta de rigor y de seriedad política" que está demostrando el PP-A al haber planteado una proposición no de Ley en el Parlamento, que será debatida mañana en el Pleno, para exigir al nuevo Gobierno central la reforma del modelo de financiación autonómica, cuando se ha pasado años "sin alzar la voz" en defensa de los intereses de Andalucía y sin demandar esa modificación del sistema durante el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En rueda de prensa, el portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, se ha referido además a la iniciativa que el Grupo Socialista también defenderá mañana en el Pleno del Parlamento sobre esta materia, en la que se plantea que la Cámara se muestre favorable a que se cumpla en todos sus términos el contenido del dictamen del Grupo de Trabajo sobre Financiación Autonómica aprobado por el Pleno el pasado 21 de marzo. De igual manera, se insta a la Junta a demandar al Gobierno de España a convocar, "de forma urgente", el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas.

"Pedimos al conjunto de la Cámara que se reafirme en los pronunciamientos que hicieron posible el acuerdo sobre modelo de financiación autonómica que necesita Andalucía y que surgió del grupo de trabajo", ha señalado Mario Jiménez, para quien es fundamental que el Ejecutivo nacional convoque el CPFF para abrir el diálogo multilateral con las comunidades para sentar las bases del nuevo modelo de financiación".

Ha agregado que el PSOE-A ha intentado en estos días "buscar el apoyo de todos los grupos parlamentarios" a su iniciativa, especialmente de aquellos que hicieron posible el documento de financiación autonómica. "Nuestra voluntad es que el Parlamento se reafirme, al menos, con el mismo porcentaje en los acuerdos que ya adoptó en su momento", ha apuntado.

Sobre la proposición no de ley del PP-A, ha indicado que esa formación no ha presentado en años una sola iniciativa en el Parlamento sobre financiación autonómica y, sin embargo, han bastado unos días del nuevo Ejecutivo del PSOE para "hacer lo que no ha hecho durante siete años", lo que es una clara muestra de "falta de seriedad y de rigor" y de una actitud que raya "la desvergüenza en términos políticos".

Asimismo, ha indicado que se pone de manifiesto que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, es un "líder débil que, mientras su partido ha gobernado en España, no ha sido capaz de alzar la voz" para defender los intereses de Andalucía y denunciar la infrafinanciación, por su "sumisión absoluta" a los intereses de Mariano Rajoy y del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

Mario Jiménez, ha agregado que, frente a esa actitud del PP-A, el PSOE-A siempre ha reclamado la necesidad de un nuevo modelo de financiación con el PP o con el PSOE en el Ejecutivo nacional, como se está demostrando actualmente, porque "para nosotros Andalucía siempre es lo primero".