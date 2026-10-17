El PSOE critica la "incertidumbre" de la Junta con la compra de los cines de verano de Córdoba y su declaración como BIC

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CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha lamentado la "incertidumbre" del Gobierno de la Junta de Andalucía con relación a la compra de los cines de verano de Córdoba capital y a su declaración como Bienes de Interés Cultural (BIC).

En una nota remitida por el partido, Hurtado ha hecho mención al anuncio del alcalde, José María Bellido, y de la Consejera de Cultura, Patricia del Pozo, de ejercer el derecho de retracto para adquirir los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, en nombre del Ayuntamiento de Córdoba por 300.000 euros.

Asimismo, ha criticado que "fue el Gobierno Municipal de José María Bellido quien renunció en dos ocasiones a comprar los cines de verano a los herederos de Martín Cañuelo, lo que facilitó que fueran adquiridos por un empresario". "Con posterioridad, cuando Bellido se da cuenta del error y del perjuicio a la ciudad, denunciado por la Coordinadora SOS Cines de Verano, trató de implicar a la Junta de Andalucía para que ejerciera en nombre del Ayuntamiento el derecho de retracto", ha explicado.

Hurtado ha criticado que "hayan transcurrido más de cinco meses y la Junta de Andalucía siga sin resolver y ejercer el derecho de retracto, dándose una discutible y dudosa prórroga de 10 días que finaliza la próxima semana".

El socialista ha pedido al Gobierno de Bellido el acuerdo municipal o resolución por los que la Junta de Andalucía puede comprar en su nombre los cines de verano, dado que no ha podido ser una decisión unilateral de la Junta de Andalucía.

"Las cosas se están haciendo tan mal, ya que hay serias y fundadas dudas de que la Junta de Andalucía ejerza el derecho de retracto y adquiera en nombre del Ayuntamiento los tres cines de verano", ha subrayado.

También ha criticado que la Junta de Andalucía "no haya incoado" el expediente para la declaración de BIC en la categoría de lugar de Interés etnológico de los cines de verano de Córdoba, tras la solicitud registrada por la Coordinadora SOS Cines de Verano en el mes de julio pasado.

Para el portavoz socialista, "sigue pasando el tiempo y la Junta de Andalucía no da razones para no incoar el expediente, siendo un paso decisivo para adoptar medidas de protección sobre los cines de verano Fuenseca, Delicias, Olimpia y Coliseo San Andrés".

Antonio Hurtado ha considerado "un paso importante" el acuerdo unánime de todos los Grupos Parlamentarios en la Comisión de Cultura del Parlamento de Andalucía, pero cree que la incoación "debiese ser inmediata para garantizar su protección y evitar su deterioro, como está ocurriendo de forma preocupante en el cine Olimpia".