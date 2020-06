PSOE-A critica que la Junta "juega con la confrontación" y Marín acusa al Gobierno de "no tratar igual a todas las ccaa"

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha criticado este jueves que el Ejecutivo andaluz del PP-A y Ciudadanos (Cs) "ha jugado con la propaganda y con la confrontación" con el Gobierno central al hilo de las medidas que se han ido adoptado a cuenta de la pandemia provocada por el Covid-19, mientras que el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha reprochado al Ejecutivo estatal que "no ha tratado a todas comunidades autónomas por igual".

Así se han pronunciado tanto el vicepresidente como el representante del PSOE-A Felipe López en el transcurso de dos preguntas orales que tanto el socialista como el diputado de Vox Manuel Gavira le han planteado a Marín en el seno de la comisión parlamentaria del ramo. El primero preguntaba sobre las medidas adoptadas y previstas ante la desescalada del confinamiento y el segundo, acerca de plan piloto turismo alemán llevado a cabo en Baleares.

En el primer caso, después de que Marín defendiera el paquete de 400 medidas que ha puesto en marcha el Gobierno andaluz para la nueva normalidad, el diputado del PSOE-A ha lamentado que "hay una distancia enorme entre la actitud del Gobierno andaluz durante etapa en la que la responsabilidad de las medidas por la pandemia era del Ejecutivo central, que era de confrontación, y ahora que la Junta tiene la responsabilidad".

"Antes hablaba de restricciones de libertades y ahora habla de seriedad y rigor", ha lamentado Felipe López, que cree que los rebrotes que se están produciendo "son la constatación de que había que hacer las cosas bien", mientras lamenta que desde el Gobierno andaluz han sido "absolutamente frívolos".

En definitiva, el socialista asegura que "no vale valorar la situación en función de cuál sea la asunción de responsabilidades: si es de otro, señalamiento culpable, pero si es propio, ahora dicen que tienen que hacer las cosas bien y no les temblará el pulso". "Hace falta una coherencia y rigor que no tienen como Gobierno porque juegan con la propaganda y con la confrontación de forma clara", ha zanjado López.

En su réplica, Marín le ha recordado al parlamentario del PSOE-A que Andalucía le planteó al Gobierno central un protocolo para la inmigración ilegal en el mes de abril pero, ha lamentado, "no se aprobó hasta la semana pasada, y después de que haya insistido hasta tal extremo que ha venido la secretaria de Estado de Migración, Hana Jalloul, para visitar a las temporeras de Huelva y los CIE de inmigrantes". "Eso es seriedad y aportar", ha abundado el vicepresidente.

MARÍN PIDE LAS MISMAS CONDICIONES PARA TODOS

A continuación, en respuesta a la otra pregunta que ha planteado Vox sobre el plan piloto de turismo alemán en Baleares, Marín, tras apuntar que dicha medida del Gobierno central "no tenía mucho sentido", ha considerado que ha sido también "fruto de la improvisación que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo".

Ha lamentado que dicha medida solo la aplicaran en Baleares si podrían haber sido una oportunidad para todo el turismo nacional y ha dicho que, igualmente, pide "que se le aplique a las empresas andaluzas el mismo criterio en materia de ERTE en el sector turístico que a las de Canarias". Y es que lo contrario, según ha advertido Marín, "es un trato discriminatorio", cuando ha incidido en que nunca han pedido para Andalucía algo que no fuera para el conjunto del Estado.

Así, volviendo a la experiencia piloto con turistas alemanes en las islas Baleares, el vicepresidente andaluz ha dicho que "desgraciadamente estaba abocada al fracaso, máxime sabiendo que el 8 de junio entrábamos en una fase en la que el Gobierno central iba a autorizar la entrada de turismo internacional en este país", apuntando que "no estamos de acuerdo con que entrasen sin ningún control sanitario en origen".

"No se ha tratado a todas las comunidades autónomas por igual con decisiones como esta y muchas otras", ha zanjado Marín, al hilo de que el diputado de Vox Manuel Gavira también apuntara un "trato desigual" hacia Andalucía por parte del Gobierno respecto a algunas regiones como Baleares.