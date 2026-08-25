PSOE-A critica que Moreno "descarta" ampliar en el nuevo curso la gratuidad de la Educación Infantil de 0-3 años

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, en una foto de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha criticado este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), por "descartar, a las puertas del inicio del curso, la gratuidad completa de la educación Infantil de cero a tres años que lleva prometiendo desde hace ocho años, y que incluye el pacto de gobierno de PP con Vox" para Andalucía.

Así lo ha señalado la representante socialista en un comunicado en el que ha agregado que "la confirmación de que la Consejería de Educación no activará este curso la gratuidad de cero a un año de Infantil no es un retraso", sino que "es una promesa incumplida".

Patricia Alba ha acusado a Moreno de "engañar a las familias" de Andalucía, tras "utilizar la enseñanza Infantil para pedir el voto" en las últimas elecciones autonómicas.

"Ocho años prometiendo lo mismo, ocho años haciendo anuncios, y ocho años después las familias andaluzas siguen esperando", ha criticado la dirigente socialista, quien ha remarcado en ese sentido que el presidente de la Junta y del PP-A llevó la ampliación de la gratuidad de Infantil de cero a tres años "en su programa electoral de 2018", que "lo anunció después ya como presidente, y que en su pacto de gobierno con Vox contempla hacer extensiva esta medida 'a todas las etapas educativas a partir de este mes de septiembre'".

Patricia Alba ha considerado "especialmente grave" que el PP "usara de esta forma la enseñanza Infantil como moneda de cambio en su pacto con la ultraderecha" de Vox, y "también ahora que se sientan juntos en el Consejo de Gobierno, a la primera oportunidad, vuelven a dejar tiradas a las familias".

De este modo, la secretaria regional de Educación del PSOE-A ha exigido a Moreno que "deje de jugar con las expectativas de las familias y cumpla de una vez su promesa de implantar la gratuidad real y completa de toda la etapa educativa de cero a tres años".