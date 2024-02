PSOE-A critica que Moreno opte por "echar la culpa a los demás" ante las "comprensibles" reivindicaciones agrarias

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 7 de febrero de 2024 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los gru - Joaquin Corchero - Europa Press

Ángeles Férriz denuncia que la Consejería de Agricultura tenía al final de noviembre de 2023 "el 58%" de su presupuesto sin ejecutar



SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha defendido este miércoles que las reivindicaciones que agricultores y ganaderos están trasladando en estos días a través de movilizaciones en España y otros países de la Unión Europea son "comprensibles", y ha comentado que en relación a las mismas "todo el mundo empieza a moverse" menos el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que "una vez más practica esa técnica que tanto le gusta del escapismo político, de no mojarse nunca o de echarle la culpa a los demás".

Así lo ha denunciado la portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento que ha comenzado indicando que desde el PSOE-A entienden "las dificultades que tienen" los agricultores y ganaderos que se están movilizando "para competir, para sacar adelante sus explotaciones", así como son conscientes de que conforman "la pata más débil de ese proceso que hace que los alimentos lleguen a nuestra mesa", y su situación se ve, además, "agravada" por la actual sequía.

Ángeles Férriz ha sostenido que en el ámbito europeo se debe "producir un debate serio" ante la situación de un sector primario que "cumple los controles" y al que "se le exige una seguridad alimentaria" que le conlleva "un coste superior" que hace que sus productos "sean menos competitivos que otros que vienen de terceros países".

"La solución no tiene que ser prescindir precisamente de esa seguridad alimentaria o de esas condiciones laborales, sino al contrario", ha abundado la portavoz socialista, que ha apostado por "un debate serio" y "con altura de miras" en la UE y en sus Estados miembros al respecto, así como ha defendido que "es fundamental reconocer los problemas" a los que se enfrenta el sector primario, algo que, en su opinión, ya ha hecho el Gobierno de España, que "ha tomado medidas" desde esa premisa que se han traducido en "ayudas directas, medidas laborales y fiscales", y en la Ley de Cadena Alimentaria.

AFEA A LA "DERECHA Y EXTREMA DERECHA POR APROPIARSE" DE LAS PROTESTAS

Dicho esto, la representante del PSOE-A ha advertido de que "una cosa es entender las reivindicaciones y otra intentar apropiarse de ellas, que es lo que está haciendo la derecha y la extrema derecha", a las que "los problemas de los ganaderos y los agricultores les importan un pimiento", y cuyos partidos "están peleándose entre ellos para ver quién de los dos instrumentaliza las protestas" de dichos colectivos, según ha sostenido Ángeles Férriz.

En esa línea, ha considerado "bastante descorazonador" ver a la "derecha que gobierna en Andalucía", en referencia al PP-A, que "se confunde con la extrema derecha" --en alusión a Vox-- "en esa guerra que tienen" entre dichos partidos "para ver quién utiliza mejor unas reivindicaciones" como las de agricultores y ganaderos.

En esa línea, la portavoz socialista ha pedido "respeto a la gente que ha decidido manifestarse, que reivindica justamente lo que cree que son mejoras para el sector primario", y que éstas no se "utilicen para arremeter contra el Gobierno de España una vez más".

De igual modo, Ángeles Férriz ha criticado que el Grupo Popular ha remitido este mismo miércoles por la mañana una propuesta de declaración institucional para su posible lectura en el Pleno del Parlamento que arranca por la tarde que "no deja de ser otra burda utilización" de la Cámara autonómica por parte del PP-A, y "una oda a lo bien que lo ha hecho Juanma Moreno con la agricultura y con el campo", a la vez que el texto "obvia los apoyos que hayan dado otras administraciones", así como que "parte de los apoyos que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía son precisamente con fondos europeos y del Gobierno de España", según ha censurado la representante socialista.

La portavoz del PSOE-A en el Parlamento ha denunciado además que dicha propuesta de declaración institucional "obvia" el que, a fecha del pasado 30 de noviembre de 2023, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural "no había ejecutado ni la mitad de su presupuesto" anual; en concreto, mantenía a esa fecha "un 58 por ciento" de esos fondos --exactamente 913 millones de euros-- "sin ejecutar", según ha alertado.

Ángeles Férriz ha precisado que a esos 913 millones habría que sumar los "1.200 millones de euros que tampoco se han ejecutado en obras hidráulicas" por parte de la Junta, tras lo que ha invitado al Grupo Popular a que, "cuando quiera" plantear una declaración institucional en el Parlamento "no sea para instrumentalizar las reivindicaciones justas de los trabajadores o de los empresarios agrícolas que están en la calle y, sobre todo, que dejen ya de utilizar este Parlamento y las instituciones en esa estrategia de 'Génova' --en alusión a la dirección nacional del PP-- de arremeter con lo que sea contra el Gobierno de España".

También ha advertido de que la Junta puede aprobar "20 decretos de sequía si quiere", que no servirán "si no ejecutan ninguno", y al respecto ha denunciado que el presidente Moreno "no hace más que anunciar planes, cambiarlos de nombre para despistarnos, pero no ejecuta ninguno", y "esa es la incapacidad del Gobierno" del líder del PP-A, que "es un señor anuncio, pero que luego no ejecuta nada y vive" en una "burbuja de marketing diciendo todo el santo día lo bien que lo hacen" desde su Ejecutivo, pero que "luego no ejecuta" sus presupuestos, según ha incidido en reprochar.

ACTUACIONES ANTE LA SEQUÍA

Al hilo, la portavoz socialista ha llamado la atención acerca de que el Gobierno del PP-A lleve "atacando al Gobierno de Pedro Sánchez sin piedad y sin humanidad" desde su conformación, "no reconociéndole la legitimidad" debida, pero, en cambio, sí pida su "colaboración" cuando "hay un problema con el agua" en Andalucía, y en ese caso el Ejecutivo central tenga que ir "una vez más a sacarle las castañas del fuego al Gobierno de la Junta".

Ángeles Férriz ha aludido a la posibilidad que el Gobierno andaluz "está negociando con otras comunidades autónomas" para "traer agua a Andalucía" desde la Región de Murcia, y ha criticado la "falta de transparencia total" que, en su opinión, se ha dado en torno a esta cuestión por parte de la Junta.

La representante socialista ha avanzado que su grupo no va a estar "en contra de cualquier medida que venga a mejorar la vida de los andaluces y del sector primario andaluz", pero ha emplazado a la Junta a contarle al PSOE-A "cuál es el proyecto" qué negocia, "cuántos recursos vendrían, a dónde irían, cuál es el coste", y, en suma, ha preguntado al Gobierno andaluz si podría contar a los socialistas "algo que no tengamos que leer en las filtraciones a los medios de comunicación".