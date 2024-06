El PSOE critica que no arranque el método CER para el control de colonias felinas en Jaén capital

JAÉN, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE critica que no arranque el método CER (captura, esterilización y retorno) para colonias felinas en la ciudad de Jaén que "se dejó listo en el anterior mandato" porque el PP y Jaén Merece Más (JM+) lo han dejado "sin presupuesto".

La concejala socialista Isabel Cano-Caballero ha recordado en una nota que el PP anunció el pasado mes de marzo que los 15.000 euros para las clínicas veterinarias que formarían parte de este método "estarían listos en abril".

La edil ha apostillado que "el convenio con el Colegio de Veterinarios se dejó listo en el anterior mandato, el de Julio Millán, cerramos este método con los colectivos que trabajan por la atención y defensa de los animales y además, hicimos una modificación de crédito por importe de esos 15.000 euros".

"Ese dinero ya no está disponible y ahora nos reconocen textualmente que 'ha desaparecido' y que tendrían que ver nuevas fórmulas con la Intervención municipal porque si no, no se puede pagar a las clínicas veterinarias", ha asegurado Cano-Caballero.

En este punto, la edil ha abundado en que los profesionales de la veterinaria son los encargados de realizar las esterilizaciones para el control de las colonias. "No contar aún con esta partida impide por tanto hacer este trabajo y los meses de parón que lleva la puesta en marcha del método coindicen con los picos de reproducción, lo que desequilibra las colonias que hay en la ciudad o lleva a los propios voluntarios de entidades a asumir ese coste en algunas ocasiones", ha criticado.

Cano-Caballero ha explicado que "esta información sobre la situación de la implantación del método nos la trasladaron en el último pleno, e implica que sin dinero no hay clínicas veterinarias, han vendido meses y meses humo. Es una espera larga con algo que en 2023 dejamos listo y que podría estar ejecutándose este año".

"El PP y JM+ demuestran una vez más una incapacidad absoluta para gestionar incluso iniciativas y proyectos que se han encontrado hechos. No solo eso, tienen la 'virtud' de estropear lo que incluso se les dejaron ya listos", ha subrayado.