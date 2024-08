El PSOE critica el uso del Ayuntamiento de Jaén "para hacer propaganda del PP" en vez de para trabajar por la ciudadanía

JAÉN, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha criticado que el alcalde, Agustín González, utilice "sin pudor" el Ayuntamiento "para hacer propaganda política a mayor gloria del PP en lugar de para trabajar por los jiennenses".

Así lo ha indicado en una nota el viceportavoz socialista en el Consistorio, Carlos Alberca, quien ha lamentado que el regidor "no tenga medida de lo que supone su cargo y use una institución como el Ayuntamiento de todos los jiennenses para dar cobertura mediática al diputado del PP Juan Bravo aprovechando que pasa de refilón por Jaén".

"No es de recibo que González Romo tenga una agenda vacía en cuanto a gestión municipal se refiere y la llene de actos orgánicos encubiertos como el de hoy, haciendo las veces de meritorio y recibiendo como alcalde a un político del PP que no tiene cargo institucional, no trae ninguna inversión para Jaén, solo el carné del Partido Popular", ha dicho.

Al respecto, ha afirmado que, "si quiere recibir a un compañero de partido, abra la sede del PP en San Clemente" y "no use el Ayuntamiento con alguien que no aporta nada a Jaén" y al que no se le ve el pelo desde que consiguió el puesto en las pasadas elecciones andaluzas" donde encabezaba la lista por la provincia.

Para Alberca, tanto González como Bravo "se han servido de un Ayuntamiento para la promoción interna en el PP cuando lo que necesitan los jiennenses es que el PP y Moreno Bonilla cumplan con las 101 medidas que pactó con Jaén Merece Más a cambio de la Alcaldía, que están en el dique seco y dejándoles en evidencia ante sus socios de gobierno y ante la ciudadanía en general".

Por ello, el concejal ha conminado al alcalde a ser "un verdadero gestor en la atención a sus vecinos y vecinas", "tractor de inversiones y ejercer el liderazgo para obtener recursos". "Para llevar a Jaén donde merece y seguir el camino de Julio Millán y su equipo, en una etapa en la que Jaén tuvo un progreso sin precedentes", ha señalado.