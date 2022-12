El PSOE cuestiona si el alcalde de Córdoba va a seguir "sin asumir su responsabilidad tras la detención de Dorado"

CÓRDOBA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha cuestionado este lunes si el alcalde, José María Bellido, va a seguir "sin asumir su responsabilidad en el caso Infraestructuras tras la detención de David Dorado, que fue hasta hace apenas un año teniente de alcalde en el gobierno municipal", y sobre el que pesan "los cargos de cohecho, malversación de caudales públicos y grupo criminal".

En una nota, el edil ha recordado que el regidor "rambién le había nombrado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente y presidente de Sadeco".

Por todo esto, el Grupo Socialista ha exigido al alcalde que "asuma su responsabilidad política en este asunto, que está manchando gravemente el nombre del Consistorio".

"Hoy se demuestra que el caso Infraestructuras es un caso político", ha dicho Romero, para apostillar que "no es un caso técnico como quería hacer ver Bellido".

Según ha expuesto, "él ha intentando dar una patada hacia adelante y obviar que era un caso político, pero no le ha salido la jugada", a lo que ha añadido que "con la declaración de David Dorado y su detención está más claro que nunca que la responsabilidad es del alcalde y de su gobierno, de PP y Cs, el gobierno que él diseñó".

A su juicio, "ya se le acabó el tiempo y se le acabaron los intentos por derivar la atención del caso hacia otros focos". "Si todo esto se demuestra, habrá que depurar responsabilidades políticas", ha aseverado el edil, quien ha remarcado que "el máximo responsable sería José María Bellido, que es quien está al mando de este gobierno de PP y Cs".

"UN CASO POLÍTICO"

Mientras, ha señalado que respetan "tanto la investigación que lleva a cabo la Policía Nacional como las decisiones judiciales y que, evidentemente, el alcalde ya no puede decir que todo son invenciones de la oposición para desgastarle, porque el proceso judicial ha demostrado que esto era un caso político". Y le preocupa "la evolución de este proceso", porque están convencidos de que "irá a más".

En palabras de Romero, "no son sólo técnicos y empresarios". "Es quien él eligió como cuarto teniente de alcalde de su gobierno el que se enfrenta a graves delitos", ha subrayado Romero, para manifestar que "Bellido ha trabajado mano a mano con Dorado día a día durante dos años y medio y no puede seguir haciendo como que este asunto no le concierne".

El concejal ha recordado que "el alcalde ha acusado varias veces al PSOE de querer sembrar la sobra de la duda sobre su gestión en este caso y que incluso ha defendido en numerosas ocasiones que Dorado no estaba señalado ni investigado por la justicia y que no merecía ningún linchamiento como el que estaba sufriendo". "¿Qué tiene que decir ahora el alcalde?", ha preguntado Romero.