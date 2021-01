PSOE-A defiende la distribución "más justa y equitativa" de las ayudas de la PAC en Andalucía

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía defiende una distribución de las ayudas de la

nueva Política Agraria Común (PAC) dentro de la comunidad "más justa y equitativa" y con mayor atención a los productores que más las

necesitan, y ha denunciado la "instrumentalización burda" que la

Consejería de Agricultura de la Junta hace del sector agrario, al lanzarlo "con falsedades" como ariete contra el Gobierno central dentro de la estrategia "habitual y estéril" de confrontación de las derechas.

Así lo ha asegurado el secretario de Mundo Rural, Política Agraria y Pesca del PSOE andaluz, Antonio Pradas, quien ha reivindicado que el Ejecutivo de España trata de "poner fin a la discriminación que llevamos arrastrando desde hace demasiado tiempo" entre agricultores andaluces y de toda España y que impide destinar más fondos públicos a quien más los necesita.

"Lo justo y razonable es que dos personas que cultivan lo mismo en la misma zona y en las mismas condiciones reciban la misma ayuda por

hectárea, pero hay agricultores y ganaderos de la misma región de pago básico que, teniendo la misma actividad, reciben fondos por hectárea muy diferentes en función de lo que producían 20 años atrás", ha resumido Antonio Pradas.

Ha considerado que "la convergencia hacia el valor medio de ayuda de cada región es inexorable", más cuando la anterior reforma de la PAC, que entró en vigor en 2015, ya establece la obligación de poner fin a "privilegios históricos" en el campo.

El representante regional socialista ha reivindicado que, ya que el presupuesto europeo para apoyar al campo es limitado, "quienes más

ayuda por hectárea reciben vean reducidos sus importes en beneficio de quienes reciben" con el objetivo de que todos los productores se vayan acercando al valor medio de la región y teniendo en cuenta, según ha añadido, que "las modificaciones previstas son muy reducidas, por debajo del diez por ciento".

Ha recalcado que "son más los que ganan que los que pierden", incidiendo en que casi la mitad de los agricultores y ganaderos

andaluces verán incrementada su ayuda de la PAC por hectárea, más

del 56 por ciento en todo el país.

Pradas ha advertido de que el PP "no quiere que nada cambie" y sigue situado "junto a los defensores del 'status quo', que son los grandes privilegiados" que prefieren "recibir ayudas injustamente en detrimento de quien realmente lo necesita". Ha criticado que "quienes no quieren cambiar nada" contemplan los fondos europeos de la PAC como "un derecho privado o un jugoso dividendo para su enriquecimiento personal, no necesariamente destinándolo al campo".

Para el secretario regional de Mundo Rural, Agricultura y Pesca, el apoyo de la PAC está destinado a las explotaciones familiares y profesionales "que lo necesitan para ser viables y competitivas, creando tejido económico y social en sus territorios", y ha dejado claro que el PSOE "no va a contribuir a perpetuar privilegios ni injusticias y trabajamos por una Andalucía moderna, solidaria y protegida de abusos de los privilegiados".

Antonio Pradas ha lamentado que, en contraste, el PP andaluz "sigue defendiendo los intereses de los poderosos" y ha criticado que desde el Gobierno de la Junta "repudia los servicios públicos asfixiándolos con recortes inversores" al mismo tiempo que "exige ayudas públicas para quien no les hace falta, en perjuicio de quienes que realmente las necesitan".

Ha censurado, además, que "todavía estamos esperando que nos explique el PP por qué hurtó 1.050 millones a Andalucía en el reparto

nacional de la PAC que hizo desde el Gobierno de España".

Ha denunciado de nuevo la "instrumentalización" del sector agrario desde la Junta de Andalucía, con la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, convocando "por sorpresa la Mesa de Interlocución con los colectivos del campo "sin dar ocasión de análisis y reflexión y con el único objetivo de intentar desgastar al Gobierno de España".

Pradas ha garantizado que el objetivo del PSOE de Andalucía es apoyar a los agricultores y ganaderos andaluces y que "vamos a seguir

trabajando y defendiendo al campo andaluz libre de privilegios y

protegido de abusos".