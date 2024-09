PSOE-A denuncia que la atención a la salud mental es una "gran debilidad de la política sanitaria" de Junta

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Salud del PSOE-A, María Ángeles Prieto, ha denunciado este domingo que la atención a la salud mental es una "gran debilidad de la política sanitaria" del Gobierno de Juanma Moreno, que le destina "prácticamente los mismos recursos que hace seis años".

"Las respuestas no llegan, las citas se prolongan y tenemos menos profesionales que otras comunidades autónomas", ha criticado Prieto, quien ha insistido en que la mejora de la atención a los problemas de salud mental debería ser una prioridad para el Gobierno andaluz, "pero no lo es, no lo ha sido y no lo va a ser".

En un comunicado, la portavoz socialista se ha preguntado si a Juanma Moreno "no le parece que es una prioridad" mejorar esta atención, máxime cuando uno de cada tres andaluces sufre problemas de salud mental; el 10% de la población andaluza consume a diario psicofármacos; el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes, o cómo el 18% de las personas que se quitaron la vida había acudido a un centro sanitario 24 horas antes.

Este es uno de los principales problemas y necesita, según ha afirmado Prieto, "medidas, soluciones y respuestas" que actualmente no tienen los afectados.

De ahí que haya criticado la eliminación de la Dirección General de Salud Mental, la "primera decisión de la nueva consejera", en lo que ha calificado como un "gran error". Prieto ha señalado, además, cómo esto provoca una "gran preocupación" para millones de andaluces que viven con esta problemática y para sus familias.