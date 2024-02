El PSOE-A denuncia que Jaén "ha perdido 1.420 empresas" desde que gobierna Juanma Moreno

JAÉN, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha criticado en un comunicado a la Junta este domingo al señalar que la provincia de Jaén "ha perdido 1.420 empresas desde que gobierna Juanma Moreno" en la comunidad andaluza. "Según los datos oficiales de empresas inscritas en la Seguridad Social, Jaén tenía una media mensual de 22.082 empresas en el año 2018, cifra que ha vuelto a desplomarse hasta las 20.662 registradas en 2023", ha denunciado la formación socialista.

Al respecto, la parlamentaria del PSOE-A, Mercedes Gámez, ha tildado la gestión de Moreno Bonilla como "un fiasco". "Ha sido incapaz de aprovechar los fondos europeos, ha abandonado a los emprendedores, ha mantenido desactivadas las ayudas a la instalación de empresas y no ha querido apostar por planes de reindustrialización", ha resumido Gámez.

La socialista ha apostillado que "una vez más, los datos oficiales desmienten a la propaganda de la Junta de Andalucía" y confirman que la provincia de Jaén "ha sufrido un cambio a peor desde que gobierna el PP". Gámez recuerda que Juanma Moreno "no tiene ni una sola inversión potente en marcha en la provincia y ni un solo proyecto transformador para nuestra economía y mercado laboral". "Después de 5 años de gobierno, la Junta de Andalucía no ha auspiciado ningún proyecto de envergadura que sea capaz de crear riqueza, que tenga un efecto tractor sobre la economía de la provincia y que sea generador de empleo", según ha expresado la parlamentaria, quien sentenica que en Jaén, "Juanma Moreno ni está ni se le espera".

En este sentido, Gámez ha apuntado que "las únicas inversiones productivas que hay en la provincia de Jaén vienen de la mano del Gobierno de España como el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (CETEDEX), que sí es una realidad". "Enfrente, la Junta de Andalucía está desaparecida y no ha puesto ni una sola migaja para contribuir al avance de esta tierra", ha añadido.

La parlamentaria ha afirmado que el presidente de la Junta "tampoco ayuda a la provincia a crecer empresarialmente cuando mantiene las inversiones públicas en una ridícula ejecución del 12%", lo que se traduce en que la Junta "no está construyendo ninguna autovía, no ha hecho nada por el Puerto Seco de Linares o las áreas logísticas de Andújar y Bailén, no ha ampliado el suelo industrial en Martos, ni ha conectado los polígonos de Alcalá la Real", según ha apuntado Gámez. "Las inversiones productivas de la Junta para transformar la economía de la provincia de Jaén brillan por su ausencia".