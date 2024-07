El PSOE denuncia la "jornada caótica" para los usuarios del autobús Jaén-Córdoba "por incompetencia" de la Junta

JAÉN, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE denuncia la jornada "caótica" que están viviendo los usuarios de la línea de transporte de autobús entre Jaén y Córdoba "por la incompetencia, falta de planificación y oscurantismo" de la Junta de Andalucía y del Consorcio de Transporte Metropolitano.

Así lo ha indicado este lunes en una nota la parlamentaria Mercedes Gámez, quien ha aludido a "las quejas de numerosos usuarios" de los municipios afectados por la situación en la ruta regular VJA-401, Jaén-Torredelcampo-Córdoba con Hijuelas ante la liquidación de la empresa concesionaria, Cambus SL.

En este sentido, ha explicado que son muchas las personas que están denunciando en los ayuntamientos "el incumplimiento de los horarios establecidos para hoy como servicios mínimos". "Hay personas que se han presentado a las horas anunciadas y no había autobús", apostillado.

Gámez, además, ha reprochado a la Junta "la falta de transparencia con los ayuntamientos afectados", a los que no se ha dirigido ni ha respondido a sus solicitudes de información. Al hilo, ha considerado que no transmitir a los consistorios "ni una sola explicación y ni una sola información es una deslealtad institucional flagrante".

En su opinión, el Gobierno andaluz "ha vuelto a actuar con torpeza y opacidad" en un asunto muy delicado que afecta y perjudica a miles de vecinos de la provincia jiennense.

Al respecto, ha recordado que la Junta "sabía desde hace meses" los problemas que había en Cambus, por lo que "ha tenido margen de sobra para haber planificado una solución y haber previsto alternativas sólidas y rigurosas que garantizaran la prestación del servicio".

"No sólo le ha pillado el toro, sino que no ha mantenido ningún contacto con los ayuntamientos, no ha informado de la situación y encima los servicios mínimos que había anunciado no se están cumpliendo", ha criticado.

Gámez ha tildado de "especialmente lamentable" que el gerente del Consorcio Metropolitano "no esté dando la cara" en estos momentos y "esté escondiendo la cabeza bajo el ala". Por ello, ha pedido al presidente provincial del PP de Jaén, Érik Domínguez, "que le mande un audio de Whatsapp" para "instarle a que se ponga a trabajar y a solucionar este embrollo cuanto antes, porque la responsabilidad del desastroso día de hoy es ya exclusiva de la Junta de Andalucía".