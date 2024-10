PSOE-A denuncia "pésima gestión" de Moreno de FP: "Deja fuera a muchos jóvenes y cuesta 4.000 euros anuales a familias"

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE-A en materia de Educación, Susana Rivas, ha denunciado este domingo que la "pésima gestión" que hace el Gobierno andaluz de Juanma Moreno de la formación profesional repercute directamente en las familias andaluzas, a las "que cuesta 4.000 euros anuales".

En un comunicado, Susana Rivas ha destacado que jóvenes que quieren cursar FP en el sistema público no pueden hacerlo porque el Gobierno del PP-A "no crea plazas, lo que obliga a las familias a endeudarse cuando pueden y, cuando no pueden, los jóvenes se quedan fuera del sistema".

Ha calificado esta circunstancia de "aberrante", ya que "la educación es un derecho y no un negocio".

La portavoz socialista ha destacado cómo esta situación se da, precisamente, cuando al Ejecutivo de Juanma Moreno "le ha llegado más dinero que nunca del Gobierno central para impulsar la nueva Ley de Formación Profesional".

Rivas ha asegurado, en este sentido, que el Ejecutivo central de Pedro Sánchez ha destinado un "550% más de lo que enviaban los gobiernos de Mariano Rajoy".

A su juicio, Moreno y su Gobierno han preferido "seguir promoviendo y apostando por el desembarco de los fondos de inversión y de las empresas privadas y volver a desencadenar también en la FP una enseñanza excluyente".