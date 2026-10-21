PSOE-A espera que el Pleno del Parlamento del día de la huelga general cambie de fecha: "No contemplamos otro escenario"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 21 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los gru - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha indicado este miércoles que espera que se cambie la fecha del Pleno del Parlamento andaluz programado para el 11 de noviembre, que coincide con la huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios, y "no contemplan otro escenario" alternativo.

Así lo ha subrayado en varias ocasiones la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una rueda de prensa en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas sobre si los diputados del Grupo Socialista piensan secundar la huelga general y no asistir el 11 de noviembre al Pleno de la Cámara, que ese día está previsto que acoja el debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 2027.

María Márquez ha señalado que lo que les "importa realmente" a los diputados del PSOE-A es que "los trabajadores del Parlamento de Andalucía tengan derecho a huelga", por lo que apuestan por "intentar que se cambie de fecha" dicha sesión plenaria que aborda "la ley más importante que entra en la Cámara", como es la del Presupuesto de la comunidad, según ha puesto de relieve.

La también portavoz adjunta del Grupo Socialista ha apuntado que no cree que "el PP sea capaz de quitarles a los trabajadores" del Parlamento andaluz su "derecho a ejercer su derecho a huelga", y ha aseverado que los socialistas están al "cien por cien" en "el escenario de que este Pleno se cambie de fecha".

"No contemplamos otro escenario, porque entonces ya estaremos hablando de palabras mayores", ha avisado María Márquez, quien ha subrayado las "características" especiales que tiene el debate de totalidad del proyecto de Presupuestos previsto para ese día en el Pleno, en el que se debaten las posibles enmiendas de totalidad que presenten los grupos de la oposición a la ley que apruebe el Consejo de Gobierno de PP-A y Vox.

"Queremos que se garantice de pleno derecho que los trabajadores del Parlamento puedan ir a la huelga, y a nadie se le escapa que, si hay un Pleno en el Parlamento, hay muchas más dificultades" para ello, "porque la tarea que se desarrolla en un día de Pleno en el Parlamento es mucho más compleja", ha abundado María Márquez.

A la portavoz socialista le han preguntado en varias ocasiones si los diputados del PSOE-A se plantean ausentarse del Pleno ese día si finalmente no se cambia de fecha, y al respecto ha insistido en responder que los socialistas no contemplan "otro escenario" que no sea que el Pleno se celebre un día distinto.

"No contemplamos otro escenario porque no entendemos que el PP no empatice" y no defienda "el derecho a huelga de todo el mundo", ha manifestado María Márquez, para quien sería un "despropósito" que el Pleno convocado para el 11 de noviembre no cambie de fecha.

"Si el Partido Popular termina cometiendo semejante despropósito", entonces desde el Grupo Socialista hablarían y decidirían qué hacer, ha agregado María Márquez, quien, en todo caso, ha subrayado que "se han cambiado agendas de Pleno" del Parlamento andaluz porque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha tenido una visita a no sé dónde, o porque Moreno estaba en Bruselas, o porque había aquí un consejero que se ha ido a un desfile", por lo que entiende que "se puede cambiar también la fecha del Pleno --del 11 de noviembre-- sin ningún problema", según ha zanjado.