Los diputados de Adelante no asistirán al Pleno del Parlamento el 11N y donarán su salario al Sindicato de Inquilinas

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, acompañado por todos los diputados del grupo. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha confirmado que los ocho diputados de su formación no asistirán al Pleno del Parlamento del próximo 11 de noviembre como señal de apoyo a la huelga general convocada para ese día por parte de CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas.

"Nos parece fundamental y nos parece que es el momento en el que la clase trabajadora andaluza tiene que dar un golpe encima de la mesa y decir ¡Hasta aquí hemos llegado!", ha remarcado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento.

Asimismo, García ha anunciado que los diputados y trabajadores de Adelante van a donar el salario de ese día a los sindicatos de inquilinas y al Movimiento de Vivienda en Andalucía.

En esta línea, ha pedido a la militancia del partido a secundar la huelga general, así como "participar en los comités unitarios de construcción dicho paro". "Las viviendas no pueden ser un bien de mercado, no pueden ser algo con lo que especular, sino que tienen que estar fuera del mercado. Tiene que ser un derecho fundamental", ha remarcado.

Junto a los diputados de Adelante, tampoco asistirán al Pleno los cinco diputados del grupo Por Andalucía. El Pleno del próximo 11 de noviembre va a recoger el debate de las enmiendas a los presupuestos autonómicos para el año 2027. El partido andalucista ha confirmado que no va a pedir el cambio de fecha de la sesión.