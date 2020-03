El PSOE-A exige al Gobierno andaluz de PP y Cs que extreme la protección en las residencias de mayores ante el Covid-19

CÓRDOBA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Andalucía, Jesús María Ruiz, ha exigido este martes al Gobierno andaluz de PP y Cs que "extreme la protección de las residencias de personas mayores" ante el Covid-19 y ha asegurado que "es absolutamente imprescindible que se produzcan inspecciones presenciales y que los servicios sanitarios lleven a cabo una labor de seguimiento de cada una de las personas residentes y trabajadores de las residencias".

En este sentido y en un comunicado, Ruiz ha afirmado que "estas inspecciones y controles permitirán determinar qué debe hacerse, si los residentes deben permanecer en los centros o si deben ser trasladados a hospitales o centros sanitarios o, por el contrario, si deben trasladarse a otro tipo de instalaciones", y ha añadido que "es importante que la ciudadanía sepa que no se van a repetir casos" como los ocurridos en diversas residencias de mayores, con contagios entre los residentes y los profesionales que les atienden, que se quejan de no contar con EPI.

"Estamos hablando de un colectivo --ha proseguido--, el de las personas mayores, especialmente vulnerable en esta pandemia del coronavirus, y no podemos tener la inseguridad de no saber que está ocurriendo con nuestros mayores en las residencias".

Es por ello que el también secretario de Política Institucional del PSOE de Córdoba ha reclamado que "la Junta de Andalucía movilice todos los recursos que sean necesarios para garantizar que la atención y la salud de nuestros mayores y de sus cuidadores está en las mejores condiciones posibles".

Igualmente, Jesús María Ruiz ha exigido al Gobierno andaluz que "traslade información a nuestros alcaldes, a nuestros municipios, porque no podemos extender el sistema de protección en este Estado de Alarma si quienes son responsables de la seguridad y del control de las personas que conforman un municipio no tienen información de lo que está pasando, si no tienen información de los afectados".

"Hay un velo de opacidad en la labor de la Junta de Andalucía que es imprescindible levantar", según ha insistido Ruiz, quien ha reclamado a los delegados territoriales de la Junta de Andalucía y a la propia Consejería de Salud y Familias que "pongan en manos de los ayuntamientos y de los alcaldes la información suficiente para que, entre todos, se pueda gestionar esta situación y se pueda proteger a la población, para que podamos, cuanto antes, vencer al coronavirus".