El PSOE exige acordar el Presupuesto antes de llegar a Parlamento: "No pretenderá que apoyemos sin haber negociado"

SEVILLA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha exigido este miércoles al Gobierno andaluz conocer el anteproyecto de Presupuestos de 2022 antes de que lo registre en la Cámara autonómica.

"No pretenderá que apoyemos el Presupuesto que no hemos negociado", ha sostenido Férriz en rueda de prensa sobre la demora de la Junta de Andalucía en ofrecer datos, con la exigencia por delante de tener el anteproyecto "para sentarnos a un acuerdo previo", quien ha planteado al Gobierno que "si no quiere sentarse porque le genera problemas con otras fuerzas, que lo diga, no pasa nada".

Férriz ha trasladado su desconocimiento de la cifra definitiva a la que ascendera el Presupuesto de Andalucía de 2022, aunque ha barruntado para éste una cifra "de más de 40.000 millones largos", mientras que ha defendido la posición de su partido como "partido responsable", de manera que ha presentado como inconcebible que "no podíamos sentarnos a acordar que se traslade a Andalucía a la gente que más lo necesita", en referencia a la previsión de recursos procedentes del Estado y de los fondos europeos.

Los reproches de la portavoz parlamentaria del PSOE en la negociación del Presupuesto se han focalizado en la figura de su homólogo en el PP, José Antonio Nieto, a quien ha censurado que "no se canse de hacer trucos de lo que hablamos él y yo", y en el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, porque "no ha convocado ninguna reunión", circunstancia que le ha valido para reclamar a la Junta de Andalucía "el calendario de reuniones cuanto antes para abordar el anteproyecto para un posible acuerdo del Gobierno con el PSOE".

"Que nos cite cuanto antes", ha remachado Férriz sobre la celebración de una reunión con el Gobierno que ha enmarcado "en sede del Gobierno, no en sede parlamentaria" para contar que "al menos nos dé algo, alguna información", después de contabilizar que "llevamos 13 días esperando" y resaltar que "no pretenderá que se apoye sin haber negociado antes de que llegue el anteproyecto a esta Cámara".

La portavoz socialista ha reclamado "poner ya una reunión, un calendario de reuniones, de darnos la documentación que consideren pertinentes", con el convencimiento de que se trata de "una oportunidad histórica para Moreno Bonilla que esté dispuesto el primer partido de la Cámara (en alusión al PSOE) a sentarse a hablar", al tiempo que ha defendido que su partido luchara hasta "la extenuación para intentar acordar que una cantidad ingente de millones sirva para que esta tierra salga adelante".

"Si no quiere, que lo diga desde ya, sé que somos más incómodos que Vox", ha afirmado Férriz, quien ha recriminado al presidente de la Junta de Andalucía "su disfraz de moderado" e instarle a que "tiene que elegir si sentarse con el PSOE a negociar el Presupuesto o con Macarena Olona".

Tras reiterar que el Gobierno andaluz "no puede pretender el acuerdo con el anteproyecto cerrado" al esgrimir que en ese caso abocaría al PSOE a tener "la única capacidad de presentar enmiendas" a las cuentas de 2022, ha desligado la orientación de la política fiscal del Gobierno andaluz, que se proyecta en la Proposición de Ley de Tributos Cedidos que aprobará este miércoles el Parlamento andaluz, del apoyo al Presupuesto de 2022 para asegurar que "no vamos a dejar de sentarnos hasta la extenuación para que con ese dinero Andalucía salga reforzada y no se malgaste en rentas que no necesitan ayuda".

La portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, a preguntas de los periodistas, ha asegurado "no tener conocimiento" de que su partido maneje un borrador del anteproyecto de Presupuesto de 2022, mientras que ha trasladado no conocer "la envolvente presupuestaria, el nivel de ingresos", mientras que ha reclamado que la reunión con el consejero de Hacienda sea antes del Debate sobre el estado de la Comunidad, previsto para los días 27 y 28 de octubre.