PSOE exige a Junta "más diálogo" con municipios ante ampliación de la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada

GRANADA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido este domingo a la Junta "más participación, diálogo, debate y acuerdo" con los municipios que entrarían en la ampliación de la actual Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada.

Así se ha pronunciado en un comunicado la parlamentaria andaluza del PSOE Olga Manzano quien ha demandado a la Junta ese diálogo para "no despreciar lo más importante en este tipo de iniciativas, algo que lamentablemente ocurrió años atrás cuando el PP promovió desde la Diputación de Granada el proyecto de declaración de la Alpujarra como Patrimonio de la Humanidad, que nació muerto".

"Puede ser una oportunidad si se hace bien", ha señalado Manzano, que ha interpelado sobre este asunto al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, en comisión del Parlamento andaluz, y ha pedido a la Junta que "haga pedagogía con la población del territorio y descargue de esa responsabilidad a los ayuntamientos".

"La Junta debería ser transparente y dar a conocer todos los detalles hasta el último agente social y político del territorio con respecto a lo que les va a suponer esta figura otorgada por la Unesco", ha señalado.

La diputada socialista ha insistido en el proceso de escucha que debe establecerse con quienes "le dan vida y mantienen cada rincón de cada uno de los pueblos de todo el entorno de Sierra Nevada". "No tiene por qué imponerse un proyecto a un territorio que sabe lo que quiere y lo que necesita", ha dicho y ha pedido al consejero que "no lo haga si no hay amplio consenso porque entonces estará condenado al fracaso".

"El Gobierno del PP no debe olvidar que hay reticencias por el miedo a que esta declaración conlleva más restricciones. Hay alcaldes y portavoces, también del PP, con dudas e incluso no están a favor porque no tienen toda la información", ha apuntado.