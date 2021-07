PSOE exige "transparencia" al Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén) y a la Junta sobre la situación del Charco de Mogón

VILLACARRILLO (JAÉN), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido "transparencia y medidas urgentes" al Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén) y a la Junta de Andalucía para recuperar la normalidad en la playa artificial de Mogón, que "sigue cerrada y sin agua" después de varios meses en los que ha habido "falta de información, opacidad y contradicciones".

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Villacarrillo, Rosa Espino, ha indicado en un comunicado que el Charco de Mogón se encuentra actualmente "cerrado al público, los vecinos y visitantes sin baño en plena temporada estival y los establecimientos hosteleros alrededor de la zona, en situación crítica".

Espino ha reclamado en primer lugar al Ayuntamiento y a la Junta "que se pongan de acuerdo" en los motivos del cierre, ya que el alcalde, Francisco Miralles (PP), habla de contaminación de las aguas y la Junta lo atribuye a una falta de caudal. "Los vecinos merecen saben la verdad con todo detalle", ha dicho Espino.

Asimismo, ha pedido a las dos administraciones, la local y la autonómica, que "se pongan las pilas de una vez" y trabajen para intentar solucionar el problema, porque esto es de "su absoluta competencia". Ha añadido que ya ha transcurrido un mes desde el inicio del verano y la temporada estival sigue su curso "sin que estas administraciones hayan reaccionado".

También ha instado al Ayuntamiento y a la Junta "a que no escurran el bulto y tiren la pelota a otros tejados, porque la responsabilidad es suya". "Si hay un problema de contaminación, la Junta y el Ayuntamiento deben actuar cuanto antes y de manera coordinada, no ponerse de perfil y señalar a la Confederación, como si esto no fuera con ellas", ha apuntado la portavoz socialista.

En este sentido, la concejal ha manifestado que el PSOE ya preguntó por la apertura de esta playa artificial el pasado mes de mayo en el pleno y que el equipo de gobierno se escudó en la pandemia a pesar de que el nivel de alerta ya permitía la afluencia a estas zonas de baño. En junio, el PSOE volvió a preguntar y la respuesta cambió, alegando que había habido una tormenta que causó daños. "Y eso sin explicar qué actuaciones se iban a llevar a cabo para arreglarlos y sin fechas previstas de apertura", ha dicho Espino.

La "sorpresa", según la portavoz, ha llegado este mes cuando el alcalde dice que no se abre por unas analíticas efectuadas por la Junta que rozan la contaminación y desaconsejan el baño. Sin embargo, la Junta sólo habla de una falta de caudal. Sin embargo, el PSOE sostiene que el informe de aguas de la primera quincena de julio considera que las aguas están aptas.

"Habrá que preguntar si la falta de planificación y la torpeza en la gestión del Ayuntamiento han sido las causantes de este perjuicio que se le causa a la población de Villacarrillo, al turismo y a las empresas y negocios vinculadas a esta playa artificial", ha concluido la portavoz socialista.