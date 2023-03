PSOE de Granada y Almería anuncian batería de iniciativas para reclamar la autovía del Almanzora hasta Baza

GRANADA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada y de Almería han anunciado una batería de iniciativas en el Parlamento andaluz, diputaciones provinciales de Granada y Almería y en los ayuntamientos de las comarcas afectadas para reclamar a la Junta de Andalucía la terminación de la autovía del Almanzora hasta Baza, en la provincia granadina, "tal cual estaba previsto".

Los socialistas granadinos y almerienses también van a solicitar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, una reunión en la que se pretende que "dé tranquilidad y se comprometa con el proyecto original", es decir autovía completa hasta el municipio bastetano.

Tras mantener un encuentro en el que han participado representantes de Asociación de Ganaderos, Agricultores y Productores de Andalucía Oriental (Agapro), la Asociación de Turismo del Altiplano y representantes locales socialistas de la zona como Baza, Benamaurel, Cortes de Baza, Cúllar, Freila y Zújar, el secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, y el secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo, han pedido al Gobierno andaluz que "se deje de ambigüedades y que reconozca que hay que terminar la autovía del Almanzora tal y como se diseñó".

"La Junta debe dedicar inversiones públicas hasta el horizonte de 2030. Un marco ideal para que nos encontremos la autovía finalizada desde Fines hasta Baza, que es lo que queda pendiente", ha subrayado el secretario general del PSOE de Granada.

El dirigente socialista ha apelado a la "coherencia" del PP, que gobierna con mayoría absoluta en Andalucía y que "históricamente todos estos años han defendido que se hiciera la autovía ya". "Nuevamente expresamos públicamente nuestro descontento, y de la mano del tejido económico y social de las dos provincias y especialmente de los territorios afectados, queremos que el presidente de la Junta nos tranquilice y mantenga lo que su partido decía cuando estaba en la oposición".

Entrena ha dicho "no entender la actitud de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que ahora compromete el futuro de la autovía a un estudio de viabilidad cuando no hace mucho, pancarta en mano, no dudó en reclamar esta infraestructura tan necesaria para esta zona y, ahora especialmente, para el desarrollo de sectores tan importantes como la agricultura y la ganadería, el turismo y las energías renovables". "Mucho nos tememos que el estudio de viabilidad sea la excusa para descartar la construcción completa de esta autovía, algo a los que los socialistas nos oponemos", ha remarcado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo, ha indicado que es un "proyecto común de reivindicación de los socialistas almerienses y granadinos". "En reiteradas ocasiones hemos incidido en que esta autovía es muy necesaria y a partir de ahora pasamos a la acción con la planificación de una serie de cuestiones con la intención de que el Gobierno andaluz preste su sensibilidad a la culminación de la A-334 como autovía", ha expuesto.

Asimismo, ha reclamado el cambio del Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía, que el Consejo de Gobierno "aprobó hace poco, y donde no se clarifica que esta carretera sea en el futuro una autovía de doble sentido", ha expuesto.

Lorenzo ha apuntado que "se va a empezar así esta serie de movilizaciones, de nuevas reuniones donde se avance en este objetivo compartido. Llevaremos al Parlamento andaluz una Proposición No de Ley, como también presentaremos iniciativas en el ámbito local a fin de que se visualice esta necesidad". "No se trata solo de una infraestructura de transporte por carretera, sino también una infraestructura de desarrollo para estas dos comarcas", ha concluido.