PSOE de Granada critica la "negativa" de la Junta a bonificar hasta el 60% el transporte público en la provincia

GRANADA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha criticado "la negativa de la Junta de Andalucía a bonificar hasta el 60 por ciento el transporte interurbano en la provincia tras oponerse a llevar a cabo esta medida en el Consejo de Administración del Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Granada celebrado este viernes", según ha señalado la formación en una nota.

El representante socialista en dicho ente, José María Villegas, ha afeado que el Gobierno andaluz se niegue "en rotundo" a destinar recursos propios para complementar así el 30 por ciento con el que el Gobierno de España rebajará a partir del 1 de septiembre los abonos y títulos multiviaje del transporte público de competencia autonómica.

"Si la Junta optara por reducir en otro mismo porcentaje el precio del transporte, los usuarios granadinos se podrían beneficiar de una disminución del 60 por ciento", ha subrayado Villegas para añadir que "comprobada la postura de los responsables del Gobierno andaluz en esta materia, está claro que lo que menos le importa es la situación del bolsillo de la ciudadanía".

Así, ha lamentado que "más de cinco meses después de iniciarse el conflicto bélico en Ucrania, Moreno Bonilla no haya puesto en marcha ni una sola medida para paliar los efectos que la guerra está teniendo en el incremento del coste de los combustibles y de los precios en general".

"El Gobierno andaluz del PP mira para otro lado y parece ser insolidario con quien realmente debe atender, que no es otra que a la ciudadanía", ha remarcado el socialista quien ha dicho no comprender "cómo no es capaz de hacer un esfuerzo para que el transporte público cuente con fondos adicionales que rebajen su precio para favorecer su uso en los próximos meses".