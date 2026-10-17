El PSOE de Granada exige al Ayuntamiento el arreglo de las calles José Acosta Medina, Diego de Arana y López de Haro

El concejal socialista Jacobo Calvo en una reunión de trabajo mantenida con la directiva y vecinos de la Asociación de Vecinos de Cartuja. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, encabezado en el Distrito Norte por el concejal Jacobo Calvo, ha exigido al equipo de gobierno municipal de la alcaldesa Marifrán Carazo una actuación "urgente e integral" en las calles José Acosta Medina, Diego de Arana y López de Haro, en el barrio de Cartuja, que continúan actualmente sin asfaltar.

Según ha concretado la formación en una nota, esta reclamación se produce tras la reunión de trabajo mantenida con la directiva y vecinos de la Asociación de Vecinos de Cartuja, un encuentro en el que los socialistas hicieron suya la "demanda histórica" del vecindario para poner fin "a la discriminación inversora que sufre la zona norte respecto a otros distritos de la capital".

Durante el encuentro, Calvo ha precisado que el saneamiento de las cuentas municipales logrado en la etapa anterior permite acometer nuevos proyectos, pero lamentó la "falta de sensibilidad" con este distrito. "Trabajamos desde el PSOE en el gobierno de la ciudad para que este mandato fuera próspero y de grandes actuaciones. Sin embargo, en Granada tu código postal y a quién hayas votado determinan si se invierte en tu barrio o no", ha aseverado.

Así, el concejal ha contrapuesto las mejoras ejecutadas en otros puntos de la ciudad frente al "olvido institucional que sufre esta zona". "Parece que aquí hay que pedir permiso hasta para tener un barrio digno. ¿Dónde queda el principio básico de equidad para los distritos? En el norte no se ha dado comienzo, para colmo, a ninguna gran actuación", ha criticado Calvo.

En este contexto, el concejal ha respaldado la petición del vecindario para reurbanizar por completo las calles José Acosta Medina, Diego de Arana y López de Haro. "No nos resistimos a aceptar esta realidad, ni los vecinos ni la propia asociación vecinal de Cartuja. Por eso hacemos nuestras sus reivindicaciones para reclamar que Granada también tiene Norte", ha agregado.

Al respecto, Calvo ha remarcado que las demandas de los residentes son "totalmente básicas". "Los vecinos llevan demasiado tiempo reclamando que se complete la urbanización de sus calles. No están pidiendo ningún lujo, sino contar con los servicios e infraestructuras básicas que merece cualquier zona de la ciudad", ha añadido.

De esta forma, el PSOE ha instado al gobierno local a aprobar un proyecto, dotación presupuestaria y un calendario público para ejecutar la obra, "garantizando mientras tanto, servicios adecuados de mantenimiento, limpieza y vigilancia".

"La alcaldesa debe escuchar de una vez al barrio. Las vecinas y vecinos de Cartuja ya han hecho su parte, se han organizado, han presentado sus propuestas y han señalado sus prioridades. Ahora le toca a la señora Carazo asumir su responsabilidad y hacerlas suyas", ha concluido Calvo.