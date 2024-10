El PSOE habla de "impuestazo" y de "engaño a la ciudadanía" por la subida de impuestos municipales en la ciudad de Jaén

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la capital y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Julio Millán, ha advertido de que el PP llevará al pleno extraordinario del próximo lunes "un impuestazo" que supone por parte del alcalde, Agustín González (PP), "un engaño masivo a la ciudadanía" ya que en campaña electoral aseguró que no subiría los impuestos.

A la sesión plenaria del lunes van las subidas del IVTM (Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica), ICIO (Impuesto a la Construcción y Obras), IAE (Impuesto de Actividades Económicas) y la eliminación de bonificaciones del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles).

Por este motivo, Millán ha pedido "medidas concretas y cuantificables" que ayuden a resolver la situación municipal frente al plan de eficiencia municipal que considera "una operación de maquillaje de este impuestazo".

Millán ha indicado que el PP ha pospuesto al lunes el pleno que quería celebrar en sesión extraordinaria durante esta semana de feria en el que se plantean distintas subidas de impuestos, un debate que "ha pretendido opacar con un plan de eficiencia con poca sustancia".

La propuesta de subida que lleva el gobierno local (PP-Jaén Merece Más) al pleno del lunes multiplica casi por cuatro impuestos como el IAE. El impuesto de circulación pasará para un vehículo de hasta 12 caballos fiscales de 51,12 a 68,26 euros, un 33% más y por encima de la media nacional, que está en algo más de 61 euros. Para un vehículo de hasta 16 caballos fiscales aumenta de 114,38 a 143,88 euros.

También desaparecerá la bonificación a coches eléctricos y la reducción al 50% durante un año del IBI por instalación de paneles solares. El ICIO, impuesto que se paga por obras, sube al máximo legal, el cuatro por ciento.

El socialista no ha criticado que se ajusten los impuestos a las necesidades de las ciudades, sino "el engaño masivo del PP, que se presentó a las elecciones diciendo que no los subiría, que habría presupuesto en diez días y que es un partido que gobierna en Jaén con un acuerdo de 101 medidas con JM+ que compromete a la Junta con fondos que no están llegando a la ciudad".

El dirigente socialista ha apuntado también que es la segunda subida de impuestos en un año y cuatro meses de gobierno. Además, ha rechazado la teoría de que es el Gobierno de España quien obliga a la subida, cuando "el ayuntamiento en su autonomía tiene capacidad de cambiar esta subida por otras medidas de contención del gasto municipal que siguen sin figurar en el plan de eficiencia presentado".

Los socialistas han pedido al gobierno local "medidas cuantificables y con cronograma para reducir el gasto municipal", al tiempo que han brindando su apoyo a "un plan real que debe materializarse en próximas reuniones".

"El documento de seis páginas que nos ha trasladado el PP es una declaración de intenciones con medidas para el ahorro municipal como un plan de motivación, fomentar la participación ciudadana o hacer Jaén atractiva para la inversión", ha dicho Millán, que ha vuelto a incidir en que "ninguna de estas medidas se traduce en números".