PSOE-A impulsa la ratificación del acuerdo andaluz sobre financiación y critica la "sobreactuación y cinismo" del PP-A

Publicado 27/06/2018 14:03:01 CET

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A va a defender una proposición no de ley (PNL) ante el Pleno del Parlamento andaluz por la que persigue la ratificación del acuerdo sobre la financiación autonómica que cerró la Cámara autonómica el pasado mes de marzo, al tiempo que ha afeado al PP-A su "sobreactuación y cinismo" por haber registrado otra iniciativa sobre este asunto cuando "no les ha preocupado en los siete años que ha gobernado el PP en el país".

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha explicado que la iniciativa de los socialistas pide que se cumplan "en todos los términos" el acuerdo que fijó el Parlamento andaluz el 21 de marzo con el respaldo del PSOE-A, PP-A, Podemos Andalucía e IULV-CA, además de reclamar que se convoque de manera urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la reforma del sistema de financiación.

Después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya advertido de que no podrá reformar el modelo de financiación autonómica en lo que queda de legislatura, los socialistas andaluces ven necesario que Andalucía ratifique en el Parlamento el compromiso que aprobó en marzo, también para su aplicación de cara a futuras negociaciones en este marco.

Así las cosas, y tras defender el contenido del acuerdo andaluz que, entre otros asuntos, recogía que Andalucía necesita 4.000 millones más de financiación; Jiménez ha censurado la "política de desvergüenza y el cinismo" que, a su juicio, demuestra el PP-A al registrar otra PNL sobre la financiación autonómica "cuando en siete años no ha presentado ninguna iniciativa vinculada a este tema".

"Después de no hacer nada por la financiación de Andalucía, de no haber tenido iniciativa ni apelar al Gobierno del PP a que reformara el sistema, después de no mover un dedo por Andalucía, ahora, de manera interesada, con cinismo e hipocresía, reivindica lo que nunca ha reivindicado", ha criticado Mario Jiménez.

Y es que, según ha sostenido el dirigente del PSOE-A, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "no tiene credibilidad" pues incluso, como ha reseñado, la que fuera vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, "tuvo que venir y decirle que Andalucía estaba mal financiada, algo que no reconocía por su complacencia servil" con el Ejecutivo central.

Así las cosas, Jiménez ha garantizado que los socialistas andaluces van a seguir defendiendo los intereses de esta comunidad autónoma más con la financiación autonómica, como viene haciendo desde el 2012, periodo en el que el PP "ha hurtado a Andalucía más de 5.500 millones de financiación".

A PODEMOS E IU: QUE NO "BLANQUEEN" AL PP-A

En este sentido, ha reclamado a los grupos parlamentarios que favorecieron el acuerdo de financiación, en alusión a Podemos Andalucía e IULV-CA, que no "blanqueen" la posición "cínica" del PP-A, para "poner las cosas en su sitio" y, de esta manera, que sea posible ratificar el acuerdo andaluz sobre la reforma del sistema.

En cuanto a la reunión que se prevé que mantengan los grupos parlamentarios que respaldaron dicho documento, Mario Jiménez ha explicado que si bien intentaron cerrar una reunión del consejero de Hacienda con los grupos parlamentarios la pasada semana durante el transcurso del Pleno que se celebró en la Cámara autonómica, no fue posible por "problemas de agenda" del PP-A.

No obstante, el portavoz del PSOE-A ha insistido en la necesidad de que dicha reunión se lleve a cabo y ha dicho que plantearán a Podemos e IULV-CA mantener un encuentro, por ser las formaciones políticas que "hicieron posible el acuerdo", en el caso del que continúen las "dificultades" de agenda de los populares.

LOS PRESUPUESTOS ANDALUCES

De otro lado, y preguntado por la elaboración de las cuentas andaluzas para el 2019, Jiménez ha señalado que falta información para empezar a formular los Presupuestos pues, entre otros extremos, "no se conocen ni el techo de gasto ni las entregas a cuenta". "Estamos en una situación planteada a raíz del cambio de gobierno y aún no están sobre la mesa elementos esenciales para elaboración de un presupuesto", ha agregado.

Así, ha dicho que más allá de que Susana Díaz le diera el encargo a Hacienda para iniciar la tramitación y elaboración de la documentos para el presupuesto, "hay que esperar a que el Gobierno dé a conocer el entorno financiero y fiscal en el que se van a aprobar los Presupuestos del 2019 para sentarnos a negociar sobre números concretos", mientras que sobre el diálogo político ha indicado que "funciona en los mismos términos que ha venido funcionando a lo largo de toda la legislatura".