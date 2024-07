El PSOE de Jaén aborda con técnicos de enfermería de la provincia la "pésima" situación de la sanidad pública

JAÉN, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha celebrado una reunión con el Sindicato de Técnicos de Enfermería de la provincia en la que éstos le han expuesto la "pésima" situación de la sanidad pública y el "maltrato" a este colectivo profesional "por parte de la Junta de Andalucía".

Así lo ha señalado este sábado el PSOE de Jaén en una nota en la que su secretario general, Francisco Reyes, ha comentado que estas reuniones se están llevando a cabo con el objetivo de "conocer de primera mano el diagnóstico y situación de los centros sanitarios", pero especialmente para saber "cuáles son las propuestas de estos colectivos para resolver los problemas" de la sanidad pública.

Desde el PSOE explican que la secretaria provincial del Sindicato de Técnicos de Enfermería, Paqui Cortés, ha indicado que "si la sanidad y sus profesionales están mal tratados, concretamente los técnicos de Enfermería parece que no existimos".

En esa línea, ha criticado que en los últimos acuerdos de la Consejería de Salud de la Junta con los distintos colectivos sanitarios "no han contado con nosotros para nada", y ha puesto como ejemplo el pacto para incorporar 2.800 profesionales en Atención Primaria, que no contempla "ni un solo técnico de Enfermería en toda Andalucía". "Es un ejemplo claro de que no contamos para este Gobierno andaluz, a pesar de que somos un pilar fundamental, los que estamos más tiempo a pie de cama y con el paciente", ha aseverado.

Además, Cortés ha manifestado que la situación en la sanidad pública es "pésima", puesto que "si en una plantilla deficitaria no se cubren bajas ni permisos, pues siempre hay en todas las plantas uno o dos profesionales menos por turno".

"De noche, un solo técnico está atendiendo a 30 pacientes. Es imposible que una sola persona pueda atender a 30. Eso no es lo que se está vendiendo. No se pueden humanizar los cuidados cuando no hay personal. No sirve de nada un centro moderno, con equipamientos, si no hay personal suficiente para atender a los pacientes. Por tanto, mal vamos", ha abundado la representante del sindicato de técnicos de enfermería.

Por su parte, Reyes ha reiterado la "preocupación" del PSOE por la situación que se está viviendo este verano en la sanidad pública, "con una lista de espera de casi 100.000 jiennenses y un grave déficit de profesionales, donde la propia Consejería está reconociendo dificultades para cubrir vacantes".

El líder provincial socialista ha agradecido y reconocido el trabajo que desarrollan los técnicos de Enfermería, así como su "compromiso" con la sanidad pública, y ha concluido sentenciando que "una carretera puede esperar uno o tres años, pero con la sanidad no se puede esperar ni un solo minuto".