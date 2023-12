El PSOE de Jaén afea a la Junta el "recorte" de la subvención a los municipios turísticos

JAÉN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha afeado a la Junta de Andalucía el "recorte" de la subvención a los municipios turísticos --en la provincia están declarado como tales Cazorla, Úbeda, Baeza, La Iruela y Baños de la Encina--, pasando la ayuda máxima del "diez al ocho por ciento de la Patrica".

Así lo ha indicado este viernes el secretario de Turismo del partido, Iván Cruz, quien ha criticado "este nuevo maltrato de Juanma Moreno a los ayuntamientos". "Es un recorte injustificable, porque el Gobierno andaluz tiene más dinero que nunca, cerca de 47.000 millones de euros que nadie sabe a qué están destinando", ha afirmado en una nota.

En concreto, según ha explicado, el Gobierno autonómico ha informado a los ayuntamientos de los Municipios Turísticos que la convocatoria de subvenciones Munitur se publicará próximamente "con este recorte en la cuantía por falta de mayor disponibilidad presupuestaria".

"¿Pero qué hacen con el dinero en la Junta de Andalucía? Dicen que no hay dinero para sanidad pública, ni para planes de empleo, ni para construir autovías, ni para cumplir la Ley de Dependencia, ni para mejorar la financiación de los ayuntamientos. Y eso que la Junta tiene el presupuesto más alto de la historia", ha manifestado.

Por ello, tras preguntar "para qué sirve este presidente de la Junta, sus consejeros y toda la ristra de altos cargos en las provincias", Cruz ha exigido a la Junta que rectifique y recupere la cuantía de la convocatoria anterior, ya que, "en un escenario internacional todavía complicado hay que reforzar el apoyo al sector turístico y a sus municipios emblemáticos".

"En situación de dificultad, hay que pensar en aumentar el respaldo a estos municipios, no en reducirlo. Pero Juanma Moreno vuelve a hacer las cosas al revés y les da la espalda de manera incomprensible. Luego vendrá a Jaén a hacerse publirreportajes con declaraciones grandilocuentes y promesas que se convierten en humo", ha reprochado.

Al hilo, ha considerado que debe reflexionar y cambiar el rumbo, porque "no puede ser que la Junta se gaste 40 millones de euros en una campaña turística con un anuncio en el que no sale ni un solo rincón de Jaén y que ahora venga a decirles a los municipios turísticos que no tiene dinero para mantener la cuantía de su subvención".

"Es inaceptable, es otra muestra de insensibilidad hacia los ayuntamientos y, desde luego, vamos a pelear para que este recorte no se lleve a cabo", ha asegurado el secretario de Turismo del PSOE jiennense.