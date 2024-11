El PSOE de Jaén critica el "tremendo recorte" en el plan de empleo de la Junta

JAÉN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado este jueves el "tremendo recorte" en el plan de empleo de la Junta de Andalucía, "ahora denominado Andalucía Activa", con el que la provincia ha pasado "de 24 millones en 2018" a 11,7 millones.

"El PP sigue cargándose las políticas activas de empleo y lo hace no convocando planes de empleo durante años y convocándolos finalmente con un importante tajo de casi el 60 por ciento. Así no se combate el paro, no se genera empleo y no se ayuda a las familias y a los municipios", ha afirmado en una nota la parlamentaria socialista Mercedes Gámez.

A su juicio, el Ejecutivo andaluz "ni está ni se le espera" en materia de desarrollo económico, creación de empleo, apoyo a las empresas, apuesta por la reindustrialización y respaldo a emprendedores y autónomos.

Frente a ello, Gámez ha apuntado, "gracias al Gobierno de España, se están consiguiendo las cifras de paro más bajas desde 2007", aunque ha recalcado que esta lucha "exige del compromiso activo de todas las administraciones, especialmente de la Junta de Andalucía, que tiene competencias en la materia".

"Desde hace seis años, echamos en falta la apuesta de la Junta. Hoy las cifras de paro y afiliación a la Seguridad Social podrían ser mejores si Moreno Bonilla hiciera sus deberes, asumiera sus responsabilidades y gestionara el dinero público con más eficiencia. Por desgracia, se dedica sólo a la propaganda y a vivir de las rentas del viento de cola del Gobierno de España", ha dicho.

La parlamentaria ha explicado que la Junta, no solo ha recortado en los planes de empleo para los municipios de la provincia, "sino que ha reducido otros 13 millones" en el programa de empleo y formación correspondiente a las antiguas escuelas-taller. "Otro tajo brutal" que, según ha añadido, "demuestra que al PP no le preocupa el empleo y que no tiene ningún compromiso" con Jaén.

Al hilo, la parlamentaria ha advertido de que los presupuestos de la Junta para 2025 "no dibujan un panorama mucho mejor", puesto que "solo destina unos ridículos cinco millones de euros a Jaén materia de empleo, la provincia con menos dinero por detrás de Huelva".

A esto ha sumado que el territorio jiennense únicamente recibe el 2,3 por ciento de las inversiones de la Consejería de Industria, lo que deja claro que el empleo y la reindustrialización en la provincia "no son prioridades de la Junta".