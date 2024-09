El PSOE de Jaén denuncia que la Junta "vuelve a firmar otro inicio de curso desastroso" en la provincia

JAÉN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado este martes que la Junta de Andalucía "vuelve a firmar otro desastroso inicio de curso escolar" para la educación pública en la provincia.

"Supresión de unidades de infantil y primaria, aulas mixtas con niños de distintas edades, colegios con espacios deteriorados, obras sin ejecutar, déficit de docentes, clases que superan las ratios y los precios de comedor más caros de la historia. Ése es el resumen", ha alertado en una nota el parlamentario socialista Jacinto Viedma.

Según ha añadido, "solo hay que darse un paseo por la provincia para comprobar el hundimiento" de la educación pública, que "vuelve a salvarse un año más por la dedicación, el esfuerzo y el compromiso de los profesores, los equipos directivos, las ampas, las familias y el alumnado".

Como ejemplos, Viedma ha aludido a Linares, donde se han suprimido clases y hay aulas mixtas en varios colegios, como Colón, Andalucía, Europa, Tetuán, Padre Poveda, Santa Ana o Arrayanes. En materia de conservación, "apenas se ha hecho nada", como en el CEIP Santa Teresa.

A ello ha sumado que no se ha reparado el gimnasio del colegio Andalucía, que lleva clausurado desde el curso pasado, no se ha limpiado el perímetro de maleza en Francisco Baños y Arrayanes y continúan las grietas estructurales en el Virgen de Linarejos.

En Martos, "faltan maestros" en el Virgen de la Villa, en el San Amador y en el Tucci, a lo que ha unido otro colegio que tiene un curso "con 28 alumnos" cuando la ratio es de 25, por lo que se está pidiendo el desdoble. Además, hay "problemas" con el comedor del Colegio Hermanos Carvajales, que tiene 17 plazas y 33 alumnos admitidos.

En Mengíbar, arranca el curso con infraestructuras comprometidas y sin ejecutar, como el módulo completo de Infantil del Colegio José Plata y las aulas de Infantil del Colegio Manuel de la Chica. "A esto hay que sumar deficiencias en el José Plata, que tiene un comedor de 20 metros cuadrados y que no tiene salón de actos ni biblioteca porque la usan de clase. También hay deficiencias en el Manuel de la Chica, al que el Ayuntamiento le ha cedido la planta baja de la Casa de la Cultura para cuatro aulas de Infantil", ha señalado.

CAZORLA, VILCHES O CAMBIL

En Cazorla, hay un edificio en el colegio San Isicio "en ruina y que la Junta todavía no ha sido capaz de demoler", por lo que más de 430 alumnos y alumnas "inician el curso por tercer año consecutivo en unos patios que están afectados por la situación de ese edificio y su posible derrumbe".

En Vilches, no ha arreglado los aseos del Colegio Nuestra Señora del Castillo, a pesar de las "graves deficiencias", con filtraciones, malos olores e insalubridad. Tampoco ha sustituido las puertas interiores de los tres edificios, que "no solo están deterioradas, sino que abren y cierran en sentido contrario al que fijan las normas de prevención de riesgos laborales". Además, ventanas y persianas también están "en mal estado y no cierran correctamente".

En Cambil, la obra del pabellón deportivo del Colegio Castillo de Alhabar "está sin terminar, con las líneas sin pintar, sin canastas y sin porterías"", mientras que en Villatorres, en el colegio Francisco Badillo llevan "cuatro años esperando " la obra de la cubierta del gimnasio, lo que impide que se pueda usar esta instalación, y en Orcera, reclaman el arreglo del patio del Colegio Santa María de la Peña.

"Y podríamos seguir, pero la realidad que nos encontraríamos sería siempre ésta. La Junta de Andalucía lleva cinco años abandonando la educación pública. Por eso ha cerrado seis colegios y ha recortado 163 aulas de infantil y primaria, a la espera de conocer las que ha suprimido en este curso", ha manifestado Viedma.

Ha lamentado, además, que "ha subido a máximos históricos" el precio del comedor escolar, el aula matinal y las actividades extraescolares, "cargando a las familias, mientras Juanma Moreno se sube el sueldo hasta los 90.000 euros".