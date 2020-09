PSOE de Jaén exige el cese del delegado de Educación tras "el peor inicio de curso escolar de la historia democrática"

JAÉN, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha exigido este viernes el cese del delegado territorial de Educación y Deporte, Antonio Sutil, ante lo que ha considerado "el peor inicio de curso escolar de la historia democrática".

"No puede seguir ni un solo minuto más en el cargo por su deplorable y reincidente mala gestión", ha afirmado en una nota el parlamentario socialista Jacinto Viedma. A su juicio, "por dignidad política", el consejero Javier Imbroda "debería cesar a un delegado que ha vuelto a dejar a miles de familias sin comedor escolar y que ha sido incapaz de planificar un inicio de curso escolar con garantías".

Tras lamentar que "no se puede gestionar peor la educación pública", ha asegurado que "esta Junta de derechas y específicamente esta Delegación de Educación son una auténtica pesadilla". Viedma ha aludido al "evidente malestar de las familias", que han visto "con estupor cómo la Junta no ha hecho absolutamente nada por reducir el aforo de las clases, manteniendo e incluso superando los 25 alumnos de ratio en unas aulas donde no se respeta la distancia de seguridad".

En este sentido, ha añadido que "poco se podía hacer con los 88 profesores que la Junta ha contratado para más de 330 colegios en la provincia", una cifra "ridícula que tampoco han podido maquillar con los denominados refuerzos educativos". De este modo, "ni siquiera una persona más por colegio", por lo que "ningún aula se puede desdoblar con semejante refuerzo".

Viedma ha sumado a esto "el desastre de los comedores escolares", que vuelve a golpear a 40 colegios de la provincia de Jaén "por la incompetencia" de una Consejería de Educación que "es nuevamente incapaz de anticiparse a los problemas y de poner encima de la mesa soluciones solventes".

"El curso pasado, cerca de 2.000 alumnos se quedaron sin comedor escolar durante las tres meses. Y ahora vemos que la solución que dio la Junta era un parche bastante endeble y vuelve a dejar a los padres y madres a los pies de los caballos en materia de conciliación. Es la mejor prueba de que esta Delegación lleva meses y meses sin trabajar", ha subrayado.

AUTOCRÍTICA

Por ello, ha pedido a la Junta "un poco de autocrítica", ya que estos reproches "no los hace sólo el PSOE, sino que son el eco de las quejas" que recorren los colegios a lo largo y ancho de todo el territorio provincial. "Son las quejas de las ampas, son las quejas de las familias en las reuniones de inicio de curso, son las quejas de los padres y madres en las puertas de los centros, son las quejas de los sindicatos y son las quejas de equipos directivos y docentes", ha lamentado.

Al hilo, el parlamentario socialista ha apuntado que la primera jornada "estuvo trufada de protestas, reivindicaciones y convocatorias de huelga", por lo que ha reclamado al Gobierno andaluz que "se tome esto un poco más en serio y no se escude en el victimismo".

Como ejemplos, ha citado la convocatoria de huelga en todos los niveles en un colegio de Lopera, un colegio en Martos con dos aseos para 300 alumnos, las familias que no llevaron a sus hijos a colegios de Guarromán o Navas de San Juan y las clases que se quedaron a la mitad por falta de espacio en colegios como el de Pegalajar.

Igualmente, se ha referido a las aulas de un colegio de Castellar que quedaron vacías "por encontrarse 28 niños hacinados", la falta de docentes en los colegios de Baeza o la situación de Jódar con dos colegios afectados por la falta de comedor escolar. "Este cuadro del inicio de curso es la constatación de que la Junta no ha trabajado en absoluto la vuelta al cole", ha criticado.

COMPROMISO Y SACRIFICIO

Frente a ello, ha agradecido "el compromiso, esfuerzo y sacrificio" que están demostrando en las últimas semanas los alcaldes y , los equipos directivos de los centros, los docentes y las familias, especialmente éstas últimas, que "han demostrado su paciencia y su civismo" a pesar de haberse encontrado con este desaguisado".

"La Junta debería pedirles disculpas y prometerles que esto va a cambiar. Tenemos unos niños y unas familias muy grandes; desgraciadamente, el Gobierno andaluz no ha estado a la misma altura", ha concluido Viedma.