Reparto informativo del PSOE de Jaén en Carchelejo de cara a la cita electoral del 29 de noviembre. - PSOE DE JAÉN

BAILÉN (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

Miembros de la candidatura y cuadros orgánicos del PSOE de Jaén han participado en repartos electorales en los municipios jiennenses de Bailén, Mancha Real o Carchelejo con motivo de los comicios generales del 29 de noviembre.

Según ha precisado la formación a través de un comunicado, de este modo, "redoblan los esfuerzos y multiplican su presencia por todo el territorio provincial en estos últimos días de campaña".

En concreto, entre otros, se han llevado a cabo repartos electorales en Bailén, con la candidata número 1 al Congreso, Isabel Uceda; en Mancha Real, con el candidato al Congreso Juan Francisco Serrano; en Mengíbar, con el candidato al Senado Jose Latorre; o en Carchelejo, con el candidato al Senado Luis Romero. Por la tarde, hay una docena de actos públicos.