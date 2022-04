PSOE en Jaén señala que su lista electoral "es ganadora" y "sale a por todas para acabar con la Junta de derechas"

JAÉN, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha afirmado que las personas que conforman la lista electoral del PSOE en la provincia "son una candidatura ganadora, que sale a por todas y que va a luchar con toda la ilusión del mundo para acabar con la Junta de derechas y abrir un nueva de etapa de esperanza en Andalucía".

Tras la ratificación de las candidaturas por el Comité Director del PSOE-A, Reyes ha avanzado a través de un comunicado que "la maquinaria socialista se pone a funcionar al 150% para conseguir el gran objetivo de que Andalucía pueda tener como presidente a Juan Espadas, un candidato que tiene detrás el gran proyecto progresista del PSOE, un proyecto que quiere devolver la política a la ciudadanía y que quiere volver a poner a los hombres y mujeres de esta tierra en el centro de su acción estratégica".

"Necesitamos un Gobierno de la Junta que piense en los andaluces, que se dedique a resolver sus problemas, que blinde los servicios públicos y que apoye a las familias, a los trabajadores, a las empresas, a los autónomos y a los emprendedores, que recupere unas verdaderas políticas a favor de la igualdad y que defienda nuestra sanidad y nuestra educación", ha recalcado.

Reyes ha indicado que Jaén "vuelve a poner lo mejor de su militancia en una candidatura encabezada por Ángeles Férriz, vicesecretaria y portavoz parlamentaria, una candidatura que ha nacido del debate y las propuestas de las agrupaciones, que representa a todos los territorios de la provincia y que suma experiencia, conocimiento y renovación".

Ha añadido que Jaén ha sido "por desgracia una de las provincias que más daño ha sufrido por la gestión, los recortes y los incumplimientos de Moreno", puesto que la legislatura que ha completado el PP "ha sido un monumento a la herencia recibida, a la parálisis y a la falta de proyectos nuevos".

"No han sido capaces de inaugurar ni poner en servicio ni una sola obra nueva relevante en más de tres años de legislatura", ha señalado, incidiendo en que "han vivido de las rentas de la herencia socialista, la poca inversión que hemos visto ya estaba en marcha anteriormente y se han dedicado tanto a frenar otras actuaciones que se encontraron vivas como a incumplir las que prometieron".

Reyes ha recordado que "no han construido las tres autovías que prometieron, no han puesto en circulación el Tranvía, no hay Ciudad de la Justicia ni Ciudad Sanitaria, no han impulsado ninguno de los cinco planes especiales que prometieron a la provincia, no han creado los 46.000 empleos que anunciaron (al contrario, hay 1.500 parados más), no han sido capaces de abrir al cien por cien el Hospital de Cazorla, tampoco han ejecutado el acceso a Geolit y tampoco han ampliado el suelo industrial en Martos, por citar sólo unos ejemplos".

Ha remarcado que "a todo esto hay que sumar el desmantelamiento imparable de la sanidad pública, con los Hospitales de Andújar y Sierra de Segura perdiendo especialidades, con los pacientes derivados a clínicas privadas de Córdoba y ahora con las instrucciones que está dando la Junta en los centros de salud para que deriven a los pacientes de Neurología a Hospitales de Málaga y Sevilla", lo que constituye "un auténtico escándalo sin precedentes".

"Esa es la cruda realidad que han estado sufriendo nuestros vecinos y vecinas en los últimos años y que contrasta con el festival propagandístico de una Junta que se ha gastado el dinero público en campañas de comunicación y publirreportajes con las que ha silenciado la situación real y ha pintado un país de las maravillas que nadie se cree", ha concluido.