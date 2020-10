PSOE de Jaén señala al PP como "el mayor peligro para el medio rural" y le pide que no mienta sobre la PAC

JAÉN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, ha señalado que "el mayor peligro para el medio rural de este país y, por tanto, para la provincia de Jaén es el Partido Popular". Es la réplica del PSOE al portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, al que ha pedido que no mienta sobre la PAC, al tiempo que ha apuntado que fue el PP el que "recortó 272 millones de euros a los olivareros jiennenses en la anterior PAC".

Ha añadido en un comunicado que es el PP el que "está desmantelando la sanidad pública y la atención primaria en nuestros centros de salud y el que está suprimiendo unidades educativas a mansalva en los colegios de la provincia" y "esa es la España y la provincia de Jaén que está vaciando el PP".

Férriz ha pedido a Nieto que "no mienta más", puesto que "no se puede hablar de ningún recorte de la PAC en tanto en cuanto no se ha producido ningún diseño ni reparto de las ayudas, y en tanto en cuanto el volumen global de fondos que llegan en este marco comunitario es similar al anterior, con unos 200 millones de euros más".

La parlamentaria socialista ha dicho que "el único recorte contrastado en la PAC en los últimos años es el que se produjo en 2014, cuando el Gobierno del PP diseñó un reparto de ayudas que dejó a Jaén con 272 millones de euros menos, 272 millones de euros que los olivareros han dejado de ingresar a lo largo de estos años".

Férriz ha afirmado que el acuerdo de la PAC del próximo marco comunitario es "un buen punto de partida" para Jaén y su olivar, cultivo que además cuenta "con el compromiso demostrado del Ministerio de Agricultura, que lleva meses aplicando medidas y planificando otras en apoyo del sector, con el objetivo último de mejorar la situación injusta de precios".