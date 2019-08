PSOE-A lamenta que el dato del paro de julio "no es todo lo bueno que debería" porque la Junta "destruye empleo público"

Publicado 02/08/2019 13:19:11 CET

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE andaluz ha lamentado que los datos del paro registrado en julio en la comunidad autónoma no son "todo lo buenos que deberían" como consecuencia de que "no hay Gobierno de la Nación" por el bloqueo a la investidura de Pedro Sánchez y de que Andalucía cuenta con un "mal gobierno" que "está destruyendo empleo público".

Así lo ha asegurado este viernes en rueda de prensa en Sevilla la portavoz de Igualdad del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Soledad Pérez, al ser preguntada por los datos del paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Andalucía, que ha descendido en 5.100 personas, lo que sitúa en 752.799 la cifra de desempleados en la comunidad.

"Los datos del paro no son todo lo buenos que deberían ser, esperábamos datos mejores y no es por casualidad", ha señalado Pérez, que ha recordado que "no tenemos gobierno en Madrid y eso se nota, porque está suponiendo un desgaste para las reformas urgentes y vitales que necesita la reforma laboral".

Junto a ello, la dirigente socialista ha señalado el "mal gobierno" de PP y Ciudadanos (Cs) en Andalucía, "que no sólo no crea empleo, sino que lo destruye", y ha puesto como ejemplo que "está destruyendo empleo público en estos días, muchos de ellos los interinos de educación, donde vemos hoy en la calle a 1.500".

"Todo eso hace que el mayor creador de empleo, que es la Junta de Andalucía, esté destruyendo empleo", ha criticado Pérez, que ha concluido que "sin Gobierno en Madrid y con un mal gobierno en Andalucía difícilmente el paro puede tener un dato positivo".